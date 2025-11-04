HDZ-ovka s Blatina tvrdi da večer srpske kulture nije imala odobrenje za održavanje, a organizatori poručuju: "Imali smo ključ i dozvolu"

Dopredsjednica Gradskog kotara Blatine – Škrape iz redova HDZ-a, Julija Budimir Bekan, tvrdi da kulturna manifestacija održana sinoć u sklopu Dana srpske kulture u Splitu nije imala službeno odobrenje za održavanje u prostoru kotara.

"Ovaj događaj nije se ni smio dogoditi. Oni nisu imali legalnu dozvolu za održavanje večeri srpske kulture u našem kotaru. Svaka osoba ili udruga koja želi održati događaj mora podnijeti legitiman zahtjev tajnici kotara u Gradu Splitu, nakon čega Povjerenstvo odlučuje o odobrenju. U ovom slučaju to nije bilo napravljeno, a mi im nismo dali suglasnost", kazala je Budimir Bekan za Dalmaciju Danas.

Prema njezinim riječima, organizatori su "prostor i ključ dobili na neki drugi način". Dodala je i kako je bivši dogradonačelnik Splita, Bojan Ivošević, dva sata prije izjavio da će se manifestacija održati u velikoj dvorani kotara.

"Momci su se spontano okupili. Nije bilo nikakvih grupnih vrijeđanja ni naguravanja. Ničeg lošeg nije bilo. Takve se stvari, posebno u mjesecu pijeteta prema Vukovaru, ne bi trebale događati", zaključila je Budimir Bekan, unatoč tome što su momci, kako ih ona naziva, mladim srpskim kulturnjacima i umirovljenicima vikali "za dom spremni" te ih izbacili iz prostorija GK Blatine – Škrape.

Organizatori: "Dobili smo ključ i dozvolu, incident nije bio potreban"

Na optužbe je reagirao Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", koji tvrdi da je manifestacija bila legalno organizirana.

"Odobrenje postoji, a mi nismo ušli nasilno u prostor. Voditeljica dramske sekcije dobila je ključ i dozvolu od vodstva kotara za održavanje kulturne manifestacije. Najveći problem nije u tome, nego u incidentu koji se dogodio, a koji nije bio potreban", izjavio je Borković za Dalmaciju Danas.

Dodao je i da je rasprava o formalnostima u ovom trenutku bespredmetna: "Ovo je bez veze. Zašto nije bila legalista pa pozvala policiju ako dozvole idu preko nje? Rasprava o tome sada nema smisla."