Je li konzervirano voće zdravo? Nutricionistica objasnila kada ga jesti i što izbjegavati

Pranje konzerviranog voća vodom radi uklanjanja slatkog soka nije preporučljivo jer može dodatno isprati minerale i vitamine, dok se sok iz konzerve može razrijediti vodom ili mineralnom vodom ako ga želite piti.

Voće je neosporno zdravo, no što je s konzerviranim voćem i može li ono konkurirati svježem? Konzervirano voće predstavlja praktičnu alternativu, osobito kada su svježe vrste teško dostupne, primjerice zimi, ali nutricionistica Manuela Marin upozorava da ono ne može dugoročno zamijeniti svježe voće.

Kako prenosi t-online, glavni razlog je gubitak vitamina i minerala tijekom procesa konzerviranja, a često se dodaje i šećer, što dodatno smanjuje nutritivnu vrijednost. Ako se želi sačuvati okus, svježe lisičarke ili drugo voće mogu se zamrznuti nakon blanširanja, dok se kuhanim voćem prije zamrzavanja najbolje rukuje tako da se ohladi i pohrani zajedno s tekućinom u prikladnim posudama.

Pranje konzerviranog voća vodom radi uklanjanja slatkog soka nije preporučljivo jer može dodatno isprati minerale i vitamine, dok se sok iz konzerve može razrijediti vodom ili mineralnom vodom ako ga želite piti.

Stručnjaci naglašavaju da dnevno treba pojesti oko pet porcija voća i povrća, od čega su dvije voće. Jedna porcija može biti primjerice breskva, jabuka, naranča ili nekoliko jagoda, a voće se može dijelom zamijeniti voćnim sokom ili smoothiejima, ali treba paziti na sadržaj šećera, piše Večernji list.

Voće je zdravo i zbog vlakana koja se nalaze u kori te fitokemikalija, biljnih spojeva koji djeluju poput antioksidansa i smanjuju rizik od upala i bolesti poput raka ili kardiovaskularnih problema. Posebno zdravim voćem smatraju se banane i marelice zbog visokog udjela kalija te grožđe zbog tanina, no najbolja je kombinacija raznih vrsta. Marin savjetuje kupovinu voća u sezoni i lokalno, jer se tada najčešće nalazi u najboljoj kvaliteti i po povoljnijoj cijeni.