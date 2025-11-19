Mimohod koji spaja generacije: Ovako su Splićani odali počast žrtvama Vukovara i Škabrnje

Točno u 19 sati i 59 minuta započeo je još jedan mimohod Vukovarskom ulicom u Splitu u organizaciji Kluba navijača Hajduka Torcida Split, povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Tisuće Splićana, navijača Hajduka, branitelja i građana pridružile su se povorci duž Vukovarske ulice. Sudionici su nosili transparente 'Vukovar – uz heroje do groba'.

Mimohod je prošao mirno, a policija je osiguravala događaj.

Pogledajte fotografije s mimohoda: