Mimohod koji spaja generacije: Ovako su Splićani odali počast žrtvama Vukovara i Škabrnje

Točno u 19 sati i 59 minuta započeo je još jedan mimohod Vukovarskom ulicom u Splitu u organizaciji Kluba navijača Hajduka Torcida Split, povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
Tisuće Splićana, navijača Hajduka, branitelja i građana pridružile su se povorci duž Vukovarske ulice. Sudionici su nosili transparente 'Vukovar – uz heroje do groba'.
Mimohod je prošao mirno, a policija je osiguravala događaj.
Pogledajte fotografije s mimohoda:
