[FOTO & VIDEO] Torcidin mimohod Vukovarskom ulicom krenuo u 19.50 sati

U Splitu se večeras održava tradicionalni mimohod sjećanja u organizaciji Torcide, posvećen obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te stradanje Vukovara i Škabrnje. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj građana, navijača i branitelja, a koji želi simbolično podsjetiti na hrabrost, patnju i žrtvu hrvatskih branitelja i civila.

Mimohod je započeo u 19:50 sati na početku Vukovarske ulice, kod spomenika Dječak s luminom, koji je već postao prepoznatljivo mjesto okupljanja i polazišna točka za obilježavanje ovog dana u Splitu. Od tamo su se sudionici, noseći lampione i hrvatske zastave, u tihoj povorci uputili prema muralima posvećenima Vukovaru, njegovim braniteljima i Gradu heroju.

Iz Torcide su poručili kako je cilj mimohoda ne samo odati počast stradalima, nego i naglasiti važnost čuvanja vrijednosti Domovinskog rata među mlađim generacijama.

„Na taj način trajno čuvamo vrijednosti Domovinskog rata i pokazujemo svoju duboku zahvalnost svima koji su podnijeli najveće žrtve u obrani naše zemlje, a čijoj hrabrosti i neustrašivosti dugujemo slobodnu Domovinu i mir u kojem živimo i u kojem odgajamo nove generacije. Apeliramo na sve sudionike da se ponašaju dostojanstveno, kako i priliči ovome danu, te da ponesete svoje lampione“, poručili su iz Torcide.

Grad je i večeras obasjan svjetlima tisuća lampiona, a očekuje se da će mimohod, kao i svake godine, proteći mirno, dostojanstveno i s velikim emocijama među sudionicima. Ovaj čin simbolične zahvalnosti postao je važan dio splitskog identiteta te snažna poruka da žrtva Vukovara i dalje ostaje duboko upisana u kolektivno sjećanje građana.