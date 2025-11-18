Mnoštvo Splićana u mimohodu sjećanja: “Vukovar ne smijemo zaboraviti”

U Splitu se večeras održava tradicionalni mimohod sjećanja u organizaciji Torcide, posvećen obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te stradanja Vukovara i Škabrnje. Mimohod je krenuo u 19.50 sati s početka Vukovarske ulice, kod spomenika Dječak s luminom, odakle se povorka u tišini uputila prema muralima posvećenima Gradu heroju i braniteljima.

Ovaj događaj već je godinama duboko ukorijenjen u splitsku tradiciju, a i večeras je okupio ogroman broj građana. Mnogobrojni Splićani pridružili su se mimohodu, a mnogi od njih poveli su i djecu, želeći im prenijeti sjećanje i poštovanje prema žrtvama Domovinskog rata. Svi sudionici nose svijeće koje će na kraju povorke upaliti za duše poginulih branitelja i civila.

Atmosfera je dostojanstvena i emotivna, a građani koji su se odazvali poručili su da im je važno sudjelovati u ovom činu zajedništva i pijeteta.

Evo što su nam kazali Splićani iz povorke.

“Dirljivo je, prvi put smo tu s djecom. Želimo ih naučiti pravim vrijednostima”.

“Moramo sačuvati uspomenu na Domovinski rat”.

“Ovo je značajan datum za domovinu. Vukovar ne smijemo zaboraviti”.

Iz Torcide su ranije naglasili kako se ovim mimohodom čuvaju vrijednosti Domovinskog rata te iskazuje zahvalnost svima koji su podnijeli najveće žrtve za slobodu Hrvatske. Građane su pozvali da hodaju dostojanstveno i u miru, kako priliči ovom danu, te da svojim primjerom prenose naslijeđe hrabrosti i žrtve novim generacijama.

Grad Split i večeras je obasjan svjetlima stotina lampiona – tihi znak da se Vukovar ne zaboravlja.