Pogledajte kako Vukovarska izgleda pred početak Torcidinog mimohoda

U znak zahvalnosti i trajnog čuvanja vrijednosti Domovinskog rata, u Splitu se danas održava mimohod sjećanja.

Mimohod počinje u 19:50 na početku Vukovarske ulice, kod spomenika Dječak s luminom, nakon čega će se sudionici u povorci uputiti prema muralima posvećenima Gradu heroju i njegovim braniteljima

"Na taj način trajno čuvamo vrijednosti Domovinskog rata i pokazujemo svoju duboku zahvalnost svima koji su podnijeli najveće žrtve u obrani naše zemlje, a čijoj hrabrosti i neustrašivosti dugujemo slobodnu Domovinu i mir u kojem živimo i u kojem odgajamo nove generacije.

Apeliramo na sve sudionike da se ponašaju dostojanstveno, kako i priliči ovome danu te da ponesete svoje lampione", poručili su iz Torcide.