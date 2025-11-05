Close Menu

Marijana Puljak: "Ako Plenkoviću nisu civilizacijski prihvatljivi stavovi DP-a, raskine Vladu i ide ponovno na izbore"

Nakon incidenta u Splitu
Marijana Puljak

Zastupnica Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) bila je gošća Novog dana te je s Ninom Kljenak razgovarala o incidentu u Splitu gdje su preksinoć muškarci u crnom upali na Dane srpske kulture te rastjerali folkloraše iz Novog Sada.

"Reagirali smo čim smo čuli, to je neprihvatljivo i sramotno i za Split i za Hrvatsku. Split prima ljude sa svih strana svijeta, a onda se dogodi ovako nešto. Trebamo napraviti sve da se ovakve stvari više ne ponavljanju", kaže Puljak.

Incident je osudio i premijer Plenković i šef DP-a Ivan Penava, no Domovinski pokret Split i Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije misli drugačije.

"Ako Plenkoviću nisu civilizacijski prihvatljivi stavovi DP-a koji podržava ovakvo ponašanje... raskine se koalicija, i ranije je to vješto radio. Pozove tajnicu da napravi razrješenja, može je pozvati i sada, raskine Vladu i ide ponovno na izbore", komentira Puljak i postavlja pitanje premijeru kako može biti u koaliciji s nekim tko podržava ovakvo ponašanje.

