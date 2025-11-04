Skoko o napadu na Dane srpske kulture: "HDZ-ovci glume pristojnost, a vijećnik im lajka napad na djecu i starce"

Gradski vijećnik stranke Centar u Splitu, Igor Skoko, oglasio se nakon incidenta koji se dogodio jučer navečer na splitskim Blatinama, gdje su verbalno napadnuti sudionici Dana srpske kulture. Skoko je na društvenim mrežama prozvao HDZ zbog, kako kaže, "licemjerne osude" i dvoličnog odnosa prema mržnji koja se, smatra on, sustavno potiče u društvu. "Kad god se dogodi incident kao što se dogodio sinoć u Splitu, dužnosnici HDZ-a izađu pred medije i izreknu nekakvu (polu)osudu. Glume pristojnost i iznenađenost i uvjeravaju nas da oni nemaju ništa s time i pozivaju institucije da rade svoj posao", poručio je Skoko.

"Testirajmo njihovu iskrenost"

Skoko je dodao kako takve izjave vladajućih nisu dovoljne, već da bi njihovu iskrenost trebalo "testirati na konkretnim primjerima". U tom je kontekstu prozvao i Tonija Piplicu, HDZ-ova vijećnika u Gradskom vijeću Splita, koji je, prema Skokinim riječima, "lajkao" objavu o napadu. "Jučer je na vijesti o napadu na djecu i starce, Toni Piplica, vijećnik u Gradskom vijeću Splita, hladno 'opalio' like. Plenkoviću i Šuta, hoćete li ga izbaciti iz stranke ili taj like možda ima dvostruke konotacije?", napisao je Skoko.

Incident na Blatinama

Podsjetimo, na splitskim Blatinama u jučer navečer održavao se kulturni program u sklopu Dana srpske kulture, koji su organizirali članovi Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta". Skupina mlađih muškaraca verbalno je napala sudionike događaja te je na kraju cijeli događaj zaustavljen.

Događaj je izazvao niz reakcija u javnosti. Više političkih stranaka i dužnosnika osudilo je incident, no, kako tvrdi Skoko, takve osude ne znače mnogo ako se ne promijeni politička kultura koja ovakve ispade prešutno tolerira.