Maloljetnici iz sukoba sa splitskim srednjoškolcima dobili kućni pritvor: Imamo prijatelje i među navijačima Hajduka

Maloljetnici koji su se u srijedu na glavnom zagrebačkom trgu tukli sa splitskim srednjoškolcima dobili su kućni pritvor, doznaje Index.

Riječ je o trojici maloljetnika koji su jučer odvedeni u Remetinec nakon što ih je policija pronašla u blizini mjesta događaja i utvrdila da postoji osnovana sumnja da su sudjelovali u masovnoj tučnjavi na Trgu bana Jelačića.

Sudac istrage donio je odluku o kućnom pritvoru, što znači da će maloljetnici dobiti takozvanu nanogicu, uređaj kojim će se nadzirati jesu li doista kod kuće. Dok se ne riješe tehničke stvari oko kućnog pritvora i nadzora, ostaju u Remetincu.

U svojim obranama rekli su da nisu krivi. Kažu da vole Dalmaciju i njene stanovnike te da ljetuju u Dalmaciji. Tvrde i da imaju prijatelje i među navijačima Hajduka te da nikoga ne mrze.

Sva trojica imaju 16 godina, dvojica idu u prvi razred srednje škole i jedan u drugi. Ipak su dobili istražni zatvor u svojim domovima jer su dvojca već bila pod nadzorom centra za socijalnu skrb. Jedan je evidentiran zbog incidenta na prosvjedu antifašista i gejeva kod Močvare.

Masovna tučnjava na Trgu

Podsjetimo, u srijedu oko sati izbila je masovna tučnjava više mlađih osoba na Trgu bana Josipa Jelačića u centru Zagreba. Mlađi pripadnici Bad Blue Boysa napali su splitske srednjoškolce koji su u Zagreb došli na Interliber. U tučnjavi su ozlijeđena trojica maloljetnika.

Napadači su se nakon sukoba dali u bijeg. Međutim, policajci su nedaleko od mjesta sukoba, na Glavnom željezničkom kolodvoru, pronašli četiri osobe za koje su posumnjali da su sudjelovale u navedenom sukobu. Priveli su ih u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Video pogledajte ovdje.

Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Tamo su im utvrđene lakše tjelesne ozljede. Dvojica su zadržana u bolnici, a jedan je odmah pušten.

Trojica osumnjičenih maloljetnika su uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke. Četvrti privedeni je pušten s obzirom na nedovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave.

Božinović komentirao tunčnjavu

O tučnjavi je jučer govorio i ministar Davor Božinović.

"Skupine srednjoškolaca dvije škole iz Splita došle su u Zagreb. Jedni su išli na edukaciju u HNB, a jedni na Interliber. Potom su otišli do centra grada i skupina od njih 12, čini mi se, ih je napala. To je trajalo vrlo kratko. Policija je došla do četiri osobe i privela ih pritvorskom nadzorniku. Međutim, imamo činjenicu da je samo jedna osoba u policiji, a tri maloljetne osobe su u centru u Dugavama. Pozvani su njihovi roditelji, postupak slijedi i kriminalističko istraživanje traje", kazao je jučer Božinović.

Svjedokinja: Sve je počelo kod McDonald'sa

Indexu se javila svjedokinja jučerašnjeg okršaja koja tvrdi da je sve započelo oko 15:30 sati ispred McDonald'sa na početku Jurišićeve ulice, gdje su u tom trenutku bili splitski maturanti.

"Odmah sam zvala policiju ali njih nije bilo više od 10 minuta. Za to vrijeme Zagrepčani su se razbježali, dok su Splićani ostali tamo i komentirali što se dogodilo. Spominjali su da je sve krenulo zbog komentara o Dinamu nešto ranije u samom restoranu. Svi smo bili u šoku što policija nije dolazila na naš poziv. Ja sam nastavila raditi i vidjela sam policiju tek oko 16:30 sati kad sam krenula kući", govori nam svjedokinja.

Dodaje da je jedan od sudionika u sukobu završio na tračnicama te da su ga povlačili po njima, no da je vozač tramvaja zvonio pa je sukob nakratko prekinut.

No očito se vrlo brzo nastavio i eskalirao masovnom tučnjavom na stotinjak metara udaljenom Trgu.

Još jedan incident na Trgu

Dva sata prije tučnjave na Trgu je došlo do još jednog incidenta. Napadnuta je ekipa N1 televizije, a policija je utvrdila da je napadač 18-godišnjak iz Splita. Kakoje navela Policijska uprava zagrebačka, sumnjiče ga za kazneno djelo iz članka 315.b stavka 1. Kaznenog zakona počinjeno na štetu 31-godišnjeg novinara-reportera televizijske kuće te za kazneno djelo iz članka 315.b stavka 2. Kaznenog zakona počinjeno na štetu 51-godišnjeg snimatelja.

Sve se dogodilo oko oko 13.55 na Trgu bana Josipa Jelačića, dok su novinar i snimatelj radili na terenu i “obavljali poslove od javnog interesa”. Tada im je prišao 18-godišnjak, zaprijetio da će upotrijebiti silu, napao ih verbalno i rukom udario u objektiv kamere. Nakon toga je nastavio s vrijeđanjem te se udaljio. Potom je divljao i u policijskoj postaji gdje je vrijeđao policajce.

Ministar Božinović rekao je da je splitska policija 18-godišnjaka već pet puta prijavljivala te da se u srijedu našao u Zagrebu. Kako je Index neslužbeno doznao iz pouzdanih izvora, vrlo je vjerojatno da je napadač na televizijsku ekipu sa splitskim učenicima bio u Zagrebu.

Na snimci napada na TV ekipu se vidi udarac, a čuje i da mladić koji je napao snimatelja N1 govori splitskim naglaskom te da spominje i purgere, čini se u pogrdnom smislu, javlja Index.