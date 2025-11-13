Uhićen 18-godišnjak koji je napao novinare u centru Zagreba. Božinović: "Splitska policija ga je već pet puta prijavljivala"

U samom središtu Zagreba, na Trgu bana Josipa Jelačića, jučer oko 13:55 sati dogodio se napad na novinarsku ekipu televizije N1. Nepoznati muškarac tada je verbalno i fizički nasrnuo na novinara i snimatelja koji su ondje obavljali svoj posao. Počinitelj je ubrzo pronađen – policija ga je privela nekoliko sati nakon incidenta.

Prema izvješću Policijske uprave zagrebačke, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je riječ o 18-godišnjaku kojeg se sumnjiči za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa, počinjeno na štetu 31-godišnjeg novinara i 51-godišnjeg snimatelja.

Mladić je, prema policijskim navodima, prišao novinarskoj ekipi, prijetio im uporabom sile, vrijeđao ih te udario rukom u objektiv kamere. Nakon toga se udaljio s mjesta događaja, no policija ga je ubrzo pronašla i uhitila na Trgu kralja Tomislava.

Njegovo neprimjereno ponašanje nastavilo se i u policijskoj postaji, gdje je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,62 promila alkohola u krvi, zbog čega je protiv njega podnesen optužni prijedlog prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

U napadu je 51-godišnji snimatelj lakše ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.

Božinović: Splitska policija ga je već pet puta prijavljivala, sad se našao u Zagrebu

Ministar Davor Božinović otkrio je još da je 18-godišnjaka splitska policija već pet puta prijavljivala.

"Imamo činjenicu da je osoba koja je to napravila dosad bila pet puta privođena. Pet puta uhićivana, pet puta prijavljivana i nakon svega toga se našla u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udarila snimatelja. U tom slučaju, kao i u puno drugih, policija, u ovom slučaju splitska, je nekoliko puta osobu prijavljivala. I on dalje šeta bez da je pretrpio bilo kakvu ozbiljniju sankciju. Pogotovo kad govorimo o ponavljanju djela. Što se njega tiče, mi ćemo ga opet prijaviti. Ovo djelo spada u domenu kaznenih", rekao je ministar.

"Policija je tu, čini mi se, vrlo brzo došla do te osobe, odradila svoj posao, privela ga i sad je opet cijela stvar na našem pravosudnom sustavu. Nadam se da će dobiti primjerenu kaznu. Znam da se nasilno ponašao i u zgradi policije, što će biti posebno sankcionirano", dodao je.