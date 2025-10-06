Kerum uzvraća Puljak i Skoki: "Možda nešto znaju o kupnji namještaja od 200 tisuća eura i radovima od 5 milijuna eura"

Politička bura oko imenovanja Željka Keruma na čelo Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o. ne jenjava. Nakon niza reakcija iz oporbenih redova, bivši gradonačelnik i koalicijski partner HDZ-a u splitskom Gradskom vijeću oglasio se na Facebooku, uz poruku da će “u samo mjesec dana razotkriti nepravilnosti u poslovanju”.

“Puljak i Skoka su nervozni jer se boje – razlog je strah”

“Poštovani pratitelji i sugrađani, evo čitam nervozne napade Marijane Puljak i Skoke iz Centra zbog mog angažmana u nadzornom odboru firme Žnjan. Razumijem njihovu nervozu iz više razloga, a glavni razlog je strah”, napisao je Kerum.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema njegovim riječima, upravo su političari iz Centra “izabrali sve ljude koji su vodili Žnjan”, a sada se, tvrdi, boje da ih njihovi kadrovi ne bi optužili za nepravilnosti. “Boje se da ti njihovi kadrovi njih ne optuže za inkriminirane radnje – od kupnje namještaja od 200 tisuća eura, do radova u iznosu 5 milijuna eura koji nisu pokriveni troškovnikom niti su u proračunu, pa sve do pogodovanja privatnim firmama”, poručio je.

“Eto to je razlog zašto ću biti predsjednik nadzornog odbora. Na prvoj sjednici ću tražiti kompletnu reviziju poslovanja i otkriti u kojoj je ‘buži’ završio namještaj. Nadam se da na jednom dijelu tog namještaja (dvosjedu) ne sjede Ivica i Marica!”, dodao je u svom prepoznatljivom tonu.

Kerum je najavio da mu “neće trebati dugo da sve razotkrije” te da će se “odmah nakon toga povući iz odbora”.

“Neće meni trebat dugo da to ‘razoputim’, možda misec dana i odmah se mičem iz nadzornog odbora. Imam puno i svog posla”, zaključio je.

Gradonačelnik Šuta: “Imam pravo imenovati tko će sjediti u odborima”

Podsjetimo, odluku o imenovanju Keruma na čelo Nadzornog odbora Žnjan d.o.o. donio je gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je na konferenciji za novinare branio svoju odluku.

“Ja kao gradonačelnik imam pravo imenovati u svim nadzornim odborima i upravnim vijećima. U prethodnom mandatu bili su natječaji koji su prema javnosti bili neiskreni. Bio bih licemjeran kada bih raspisivao fingirane natječaje. Građani su me izabrali i vodim ovaj grad”, poručio je Šuta, naglašavajući kako ne smatra da se radi o političkoj trgovini.

Skoko: “Šuta je čekao tri dana jer mu se Kerum nije javljao na telefon”

Oporbeni vijećnik Igor Skoko iz Centra oštro je reagirao, ustvrdivši da se radi o “demonstraciji moći Željka Keruma”.

“Tri dana nakon demonstracije moći gradonačelnika Željka Keruma, evo nam se obratio i njegov zamjenik Tomislav Šuta. Kako čujem od ljudi iz HDZ-a, trebalo mu je tri dana za komentar jer mu se Kerum nikako nije javljao na telefon pa nije znao što će reći. Da nije tragično i da građane Splita neće skupo koštati, bilo bi urnebesno smiješno”, izjavio je Skoko.

Odluka koja je izazvala političku buru

Kerumovo imenovanje dolazi nakon što je HGS podržao HDZ u formiranju većine u Gradskom vijeću. Uz Keruma, u Nadzornom odboru sjedit će još jedan član HGS-a, jedan predstavnik HDZ-a i jedan iz Domovinskog pokreta.



Odluka je izazvala burne reakcije jer je Šuta tijekom kampanje naglašavao da Kerum “neće dobiti ništa zauzvrat” za podršku.