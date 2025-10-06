Skoko o Šuti: "Kerum mu se nikako nije javljao na telefon, pa nije znao što će reći"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je odluku kojom je bivši gradonačelnik i čelnik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum imenovan predsjednikom Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o. Uz Keruma, u istom odboru bit će i još jedan član HGS-a, jedan predstavnik HDZ-a te jedan iz Domovinskog pokreta.

Odluka je izazvala brojne reakcije u javnosti, osobito zbog Šutinih ranijih izjava tijekom izborne kampanje, kada je tvrdio da Kerum neće dobiti ništa zauzvrat za podršku HGS-a u Gradskom vijeću.

Šuta: "Građani su me izabrali da vodim grad"

Pred novinarima je gradonačelnik branio svoju odluku, naglasivši da je imenovanje u skladu s njegovim ovlastima i da ne želi ponavljati praksu fingiranih natječaja.

"Ja kao gradonačelnik imam pravo imenovati u svim nadzornim odborima i upravnim vijećima. U prethodnom mandatu bili su natječaji koji su prema javnosti bili neiskreni. Bio bih licemjeran kada bih raspisivao fingirane natječaje. Ne želim ponavljati praksu koja je služila samo za stvaranje privida javnosti. Građani su me izabrali i vodim ovaj grad", izjavio je Šuta. Ovom izjavom Šuta je pokušao opravdati političku odluku koja, po mišljenju dijela javnosti, odražava dogovor s HGS-om, iako je ranije negirao bilo kakvu političku trgovinu s Kerumom.

Reakcija oporbe: "Demonstracija moći Željka Keruma"

Na Šutinu odluku reagirao je Igor Skoko, gradski vijećnik iz redova Centra, koji je poručio da je ova situacija dokaz političkog utjecaja bivšeg gradonačelnika.

"Tri dana nakon demonstracije moći gradonačelnika Željka Keruma, evo nam se obratio i njegov zamjenik Tomislav Šuta. Kako čujem od ljudi iz HDZ-a, trebalo mu je tri dana za komentar jer mu se Kerum nikako nije javljao na telefon pa nije znao što će reći. Da nije tragično i da građane Splita neće skupo koštati, bilo bi urnebesno smiješno…", izjavio je Skoko.