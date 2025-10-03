Šuta postavlja Keruma na čelo Nadzornog odbora tvrtke Žnjan

Tomislav Šuta postavio je Željka Keruma za predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o., a u istom odboru sjedit će još jedan član HGS-a, jedan HDZ-ovac i jedan DP-ovac, potvrđeno je za Dalmaciju Danas iz krugova bliskih Željku Kerumu.

Kerum je predsjedavao Nadzornim Odborom Splitske obale (tvrtke koja je nedavno pripojena tvrtki Žnjan) u vrijeme mandata Andre Krstulovića Opare.

Šuta i Kerum se "prepirali" za vrijeme kampanje i nakon izbora

Birači HDZ-a i HGS-a novi bi dogovor između Šute i Keruma mogli dočekati s iznenađenjem, budući da su se predsjednik HDZ-a i Kerum "prepirali" tijekom kampanje i samo su politički oponenti i lijevi i liberalni mediji tvrdili da će njih dvojica "dijeliti plijen" nakon izbora.

Šuta je nakon izbora tvrdio da Kerum neće dobiti ništa u zamjenu za četiri vijećničke ruke.

"Mislim da će se formirati gradsko vijeće. Nema naznaka da ćemo stvoriti koaliciju sa Željkom Kerumom, radi se o programskoj suradnji. Nije još ništa do kraja definirano, razgovori se događaju. Kerum neće ništa dobiti zauzvrat za četiri vijećničke ruke", rekao je Šuta sedam dana nakon izbora.

Kerum mu je uzvratio i tada ga usporedio s Puljkom.

"Umjesto da pokrene projekte koje je obećao i uhvati se rada, rješavanja prometnih gužvi i svega ostalog, nastavlja Puljkovu priču. Zato mu sad poručujem: Šuta, ostavi Keruma na miru, Kerum nije bitan, nisi bitan ni ti ni Puljak ni nitko od nas. Bitan je Split i građani Splita", rekao je Kerum tada.

Izgleda da su izgladili nesporazume.