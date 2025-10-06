Šuta o imenovanju Keruma: "Imam pravo birati tko će sjediti u nadzornim odborima"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta komentirao je odluku kojom je za predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o. imenovao bivšeg gradonačelnika i čelnika Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma. Uz Keruma, u istom odboru sjedit će još jedan član HGS-a, jedan HDZ-ovac i jedan predstavnik Domovinskog pokreta.

Ova odluka izazvala je burne reakcije u javnosti, posebice zbog Šutinih ranijih izjava tijekom izborne kampanje, kada je tvrdio da Kerum neće dobiti ništa u zamjenu za podršku HGS-a u Gradskom vijeću.

"Ne želim fingirane natječaje"

Šuta je danas pred novinarima branio svoju odluku, poručivši da je imenovanje u skladu s njegovim ovlastima.

"Ja kao gradonačelnik imam pravo imenovati u svim nadzornim odborima i upravnim vijećima. U prethodnom mandatu bili su natječaji koji su prema javnosti bili neiskreni. Bio bih licemjeran kada bih raspisivao fingirane natječaje. Ne želim ponavljati praksu koja je služila samo za stvaranje privida javnosti. Građani su me izabrali i vodim ovaj grad", rekao je Šuta.

Dodao je kako ne smatra da je riječ o političkoj trgovini te da se radi o legitimnom upravljačkom potezu.

Obećanja iz kampanje i promjena retorike

Podsjetimo, nakon lokalnih izbora Šuta je tvrdio kako Kerum i HGS neće dobiti nikakve pozicije u zamjenu za potporu u Gradskom vijeću. "Mislim da će se formirati Gradsko vijeće. Nema naznaka da ćemo stvoriti koaliciju sa Željkom Kerumom, radi se o programskoj suradnji. Nije još ništa do kraja definirano, razgovori se događaju. Kerum neće ništa dobiti zauzvrat za četiri vijećničke ruke", rekao je tada Šuta, svega tjedan dana nakon izbora.

Kerum: "Nastavlja Puljkovu priču"

Kerum je i tada reagirao na Šutine izjave, prozvavši ga da nastavlja politiku bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

"Umjesto da pokrene projekte koje je obećao i uhvati se rada, rješavanja prometnih gužvi i svega ostalog, nastavlja Puljkovu priču. Zato mu sad poručujem: Šuta, ostavi Keruma na miru, Kerum nije bitan, nisi bitan ni ti ni Puljak ni nitko od nas. Bitan je Split i građani Splita", rekao je Kerum tada.

Imenovanje Keruma ponovno je otvorilo pitanje političke transparentnosti u Splitu te izazvalo reakcije dijela oporbe i građana koji smatraju da je Šuta prekršio vlastita predizborna obećanja. S druge strane, gradonačelnik poručuje da će se voditi isključivo interesima grada te da neće "glumiti otvorene natječaje" ako su oni, kako kaže, "samo formalnost".