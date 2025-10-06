Ovo ruglo u Splitu moglo bi procvjetati. Šuta je otkrio koji mu je plan i bio je na lokaciji...

Grad Split bi trebao pokrenuti niz novih inicijativa usmjerenih na poboljšanje kvalitete života starijih osoba, a među njima je i izgradnja Centra za starije osobe koji će se nalaziti u Žnjanu, nasuprot Osnovne škole Žnjan Pazdigrad. Projekt je danas predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta na konferenciji za medije.

"Split mora biti grad u kojem se dostojanstveno živi u svakoj životnoj dobi. Naš je cilj omogućiti starijim sugrađanima aktivan, zdrav i uključen život, a istodobno jačati zajednicu i međugeneracijsku solidarnost", poručio je gradonačelnik Šuta.

Centar za starije osobe – središte edukacije, druženja i podrške

Centar za starije osobe bit će prostor u kojem će se provoditi edukacijski, zdravstveni i društveni programi usmjereni na očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja starijih građana te njihovu aktivnu uključenost u život zajednice. Cilj je spriječiti socijalnu isključenost i potaknuti zdrav i kvalitetan proces starenja.

"U društvu koje stari, potrebno je djelovati preventivno i stvarati programe koji čuvaju zdravlje i dostojanstvo naših starijih sugrađana. To nije samo socijalna, nego i civilizacijska obveza", stoji u obrazloženju projekta.

Centar će biti povezan s postojećim programima Centra za cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, koji već provodi aktivnosti za starije u gradskim kotarevima Bol, Blatine i Brda. Programi uključuju: Zdravstvene i preventivne aktivnosti (predavanja, akcije, pregledi), umjetničke radionice (likovne, keramičke, slikarske), sportske programe (gimnastika, nordijsko hodanje, ples), računalne radionice i tečajeve stranih jezika , dramske radionice i druge oblike društvenog angažmana.

Zbog velikog interesa, do sada se prijavilo oko 250 zainteresiranih umirovljenika. Provedbom ovih programa očekuju se značajne koristi, ne samo za starije osobe nego i za cijeli Split. Projekt ima za cilj: Poboljšati fizičko i mentalno zdravlje starijih građana, smanjiti osjećaj usamljenosti i socijalnu izolaciju, smanjiti opterećenje zdravstvenog sustava kroz prevenciju bolesti i odgađanje institucionalne skrbi, jačati međugeneracijsku solidarnost i društvenu koheziju i iskoristiti iskustvo i znanje starijih osoba kroz volontiranje i mentorski rad.

Gradonačelnik Šuta istaknuo je da je riječ o dugoročno održivom projektu koji donosi i financijske koristi za grad.

"Ako starije osobe ostanu aktivne, povezane i zdrave, troškovi zdravstvene skrbi bit će manji, a društvena korist veća. Split ulaže u ljude — i to ulaganje ima najvišu moguću vrijednost", naglasio je Šuta.

Grad po mjeri starijih

Ova inicijativa dio je šire gradske strategije kojom Split želi postati "grad po mjeri starijih" – zajednica koja prepoznaje potencijal svojih umirovljenika, potiče njihovu uključenost i doprinos lokalnom razvoju.

"Naši stariji sugrađani su temelj zajednice – oni su gradili Split koji danas imamo. Vrijeme je da im to vratimo brigom, pažnjom i stvaranjem uvjeta za kvalitetan život", zaključio je gradonačelnik.