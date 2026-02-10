Kaštelanska riva širit će se 20 metara prema moru, ovaj grad je najviše pogođen ciklonalnim plimama. Hoće li se proglasiti elementarna nepogoda?

Aktualni sat na sjednici kaštelanskog Gradskog vijeća protekao je u znaku prošlotjednog nevremena koje je zadesilo Kaštela. Kako smo već pisali na portalu, snažno jugo u srijedu navečer prouzročilo je veliku materijalnu štetu na obiteljskim kućama i poslovnim prostorima na području Kaštel Novog koji se nalaze uz samu rivu. Vijećnica Ivana Perišin (SDP) dotakla se pitanja procjene štete te je li Grad Kaštela uputio zahtjev za proglašenje elementarne nepogode.

U spomenutom nevremenu osim obiteljskih i poslovnih objekata stradala je i riva u Kaštel Starom i Kaštel Novom koju su u tim danima obišli gradonačelnik Denis Ivanović i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Tom prilikom gradonačelnik Ivanović izjavio je kako je krajem 2025. godine dobivena građevinska dozvola za rekonstrukciju rive u Kaštel Novom, a u narednim mjesecima bit će raspisana Javna nabava te uređenje rive Kaštel Stari – Kaštel Novi će početi nakon ljeta. Projekt je napravljen na način da se radi zaštita od poplavljanja. riva ide 20 metara u more prema jugu, a podiže se za metar i dvadeset centimetara, pa će se na taj način postići zaštita od poplavljivanja.

Vijećnik Nikša Treselj (HDZ) potegnuo je pitanje izgradnje rive u Kaštel Sućurcu te projekta protiv poplavljanja stare jezgre Kaštel Sućurca. Na njegovo pitanje nadovezala se i vijećnica Martina Kuzmanić (HDZ) koja je pitala što se može napraviti u budućnosti kako bi se ovakve katastrofe što uspješnije izbjegle.

Odgovor na njihova pitanja ponudio im je gradonačelnik Denis Ivanović.

- Osam obitelji je prijavilo štetu na svojim objektima, a u narednim danima će gradske službe i Povjerenstvo za procjenu elementarnih nepogoda izaći na teren te popisati štetu pa ćemo na temelju viđenog i njihovog zaključka vidjeti ima li potrebe za proglašenjem elementarne nepogodne. Procjenu ćemo proslijediti županu, a mi možemo obiteljima isplatiti jednokratnu pomoć kako bi im na taj način olakšali saniranje štete. Građevinska dozvola za rekonstrukciju donjokaštelanske rive je dobivena prije nekoliko dana. Raspisana je Javna nabava te vjerujem kako ćemo krajem ljeta krenuti u sanaciju. Projekt je vrijedan oko 11 milijuna eura, gdje od resornog ministarstva odnosno EU fondova dobivamo 9.5 milijuna eura nepovratnih sredstava – pojasnio je Ivanović.

Također se osvrnuo i na Plan protiv poplavljanja geta u Kaštel Sućurcu.

- Prije deset godina donesena je Studija o zaštiti poplavljanja na području grada Kaštela i moram naglasiti kako smo iz te Studije pokrenuli određene projekte. Pod tim mislim na plavljenje geta u Kaštel Sućurcu gdje je izrađena Studija, a na temelju nje će se izraditi projekt. Moram naglasiti, kako imamo i problem poplavljanja kule Kaštilac u Kaštel Gomilici koja je u ovom nevremenu, također, poplavljena. Prijavili smo projekt na Ministarstvo kulture i radi se o projektu vrijednosti milijuna eura te se nadam pozitivnom rezultatu i sanaciji u skorije vrijeme – zaključio je Ivanović.