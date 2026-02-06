FOTOGALERIJA Jugo kakvo se ne pamti u Kaštelima uništilo i obiteljske kuće: "Ovakvo nevrijeme nisam zapamtila, sve mi je uništeno"

Nakon velikog nevremena koje je u srijedu pogodilo Dalmaciju, u Kaštelima je nastala velika materijalna šteta. More se izlilo na rivu, okolne ulice i kuće, a jučer i danas se sanira šteta nastala na ulicama i objektima. Sve službe jučer su bile na terenu – vatrogasci, Vlastiti pogon te Zeleno i modro kako bi što prije sanirali nastalu štetu te pružili pomoć građanima čiji su objekti poplavljeni.

Iz Grada Kaštela poručuju kako kontinuirano prate situaciju, zaprimaju dojave građana. Prioritet je osiguranje sigurnosti ljudi i imovine te otklanjanje posljedica nevremena. Također, navode kako je u ovom trenutku još prerano govoriti o točnim razmjerima štete. "Procjene će biti moguće iznijeti nakon terenskog obilaska i kad se prikupe svi relevantni podaci", poručuju iz Grada Kaštela.

Jučer smo obišli kaštelansku rivu i sami se uvjerili kolika je snaga mora. Potopljene su brodice. More je prodrlo u kuće, poplavljeni su ugostiteljski objekti, poslovni prostori. Riva u Kaštel Starom i Novom je pukla od siline udara valova, a na nekim mjestima su polomljene klupe i drveća. Najgore je stradao dio Kaštel Novog koji je tik uz rivu, a vatrogasci su tu večer imali preko 200 poziva građana i oko 50 intervencija. U današnjem obilasku zatekli smo saniranje štete i čišćenje obiteljskog prostora Katarine Beretin koja se na samom početku u svoj svojoj nedaći našalila i rekla kako je u njenom dvoru bio "Titanic 2".

"Ne znamo ni što nas je snašlo. To se sve tako brzo odvijalo. More je ušlo u sva četiri prostora koja imamo, premda smo napravili improvizirani nasip od vreća s pijeskom i daski. Udari valova su to sve izbili, voda u prostorima je bila i do jednog metra. Vatrogasci su nam došli pomoći, ispumpavali smo vodu do jedan sat u noći. Ma strašno nešto. Sve nam je uništeno", priča nam Beretin.

Katarina nam priča kako za svog života nije zapamtila ovakvo nevrijeme gdje je more prodiralo sa svih strana, i s juga i sjevera kroz ulicu.

"Meni je žao što nam nisu podijelili vreće s pijeskom ali to je bilo tolika snaga mora da nam ni 20 vreća ne bi pomoglo. Trudili smo se spasiti što god smo mogli ali smo onda u jednom trenutku samo odustali. Materijalna šteta je ogromna. I danas čistimo još prostorije, a iz jedne prostorije još nismo uspjeli svu vodu izbaciti. Stavili smo isušivače, susjedi i prijatelji nam pomažu, i hvala svima koji su nam u ovim danima pritekli u pomoć. Nadam se kako će se što prije krenuti u rekonstrukciju rive kako bi izbjegli ovakve poplave", zaključuje Beretin.