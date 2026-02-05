Nakon olujnog juga u Kaštelima zbrajaju se štete, sve službe su na terenu. U obilasku terena i župan Boban

Nakon velikog nevremena koje je sinoć pogodilo Dalmaciju, u Kaštelima je nastala velika šteta. More se izlilo na rivu, okolne ulice i kuće, a danas se sanira šteta nastala na ulicama i objektima. Sve službe su od ranog jutra na terenu – vatrogasci, Vlastiti pogon te Zeleno i modro kako bi što prije sanirali nastalu štetu te pružili pomoć građanima čiji su objekti poplavljeni.

Iz Grada Kaštela poručuju kako kontinuirano prate situaciju, zaprimaju dojave građana. Prioritet je osiguranje sigurnosti ljudi i imovine te otklanjanje posljedica nevremena. Također, navode kako je u ovom trenutku još prerano govoriti o točnim razmjerima štete. Procjene će biti moguće iznijeti nakon terenskog obilaska i kad se prikupe svi relevantni podaci – poručuju iz Grada Kaštela.

Jutros smo obišli kaštelansku rivu i sami se uvjerili kolika je snaga mora. Potopljene su brodice. More je prodrlo u kuće, poplavljeni su ugostiteljski objekti, poslovni prostori. Riva u Kaštel Starom i Novom je pukla od siline udara valova, a na nekim mjestima su polomljene klupe i drveća.

Mještani koji žive prvi red do mora su ogorčeni na institucije jer kako kažu nevrijeme se najavljivalo, a njima nitko nije priskočio u pomoć. Nisu podijeljene vreće s pijeskom, sami su pravili brane kako bi zaštitili kuće. Okolne ulice su poplavljene, a mještani se žale i na šahte koje se neredovito čiste pa smo za komentar o svemu tome zatražili i od gradonačelnika Denisa Ivanovića.

- Sve su službe na terenu. Riva je sad već prohodna ali u narednim danima ćemo izvršiti procjenu štete te sanaciju. Ono šta me žalosti je da su objekti naših sugrađana poplavljeni jer sinoć je, uistinu, bila velika borba. O šteti možemo razgovarati nakon obilaska terena – kazao je Ivanović.

Na naš upit o projektu rekonstrukcije kaštelanske rive i optužbama građana kako taj projekt stoji godinama, Ivanović pojašnjava kako je s projektom bilo problema oko granice pomorskog dobra.

- Krajem 2025 .godine dobili smo građevinsku dozvolu, a u narednim mjesecima bit će raspisana Javna nabava te uređenje rive Kaštel Stari – Kaštel Novi će početi nakon ljeta. Projekt je napravljen na način da se radi zaštita od poplavljanja. Riva ide 20 metara u more prema jugu, a podiže se za metar i dvadeset centimetara, pa će se na taj način postići zaštita od poplavljivanja te se nadamo kako se ovakve poplave objekata neće više dešavat – pojasnio je Ivanović.

U prijepodnevnim satima župan Blaženko Boban i gradonačelnik Ivanović u pratnji Vlastitog pogona i komunalnih redara obišli su donjokaštelansku rivu te razgovarali o sanaciji štete.

O situaciji na terenu pitali smo i glavnog vatrogasnog zapovjednika Darka Maretića.

- Danas se situacija dosta smirila, pala je razina mora te više ne puše jugo. Počela nam je sad kiša, a do maloprije smo odradili skoro pedeset intervencija. Ispumpavali smo objekte i brodice u suradnji s roniocima, a sinoć smo imali oko 200 poziva. Štete ima na obiteljskim kućama i ugostiteljskim objektima duž cijele rive. U početku smo bili skoro bespomoćni jer nismo mogli pristupiti ispumpavanju objekata dok se razina mora nije spustila. Bit ćemo na terenu koliko god treba za naše sugrađane, a nadamo se da je glavnina nevremena iza nas- kazao je Maretić.