Tragedija na Srđu: Tijekom silaska pozlilo stranom državljaninu, preminuo unatoč pomoći

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Dubrovnik intervenirali su u utorak navečer nakon dojave da je stranom državljaninu pozlilo tijekom silaska sa Srđa.

Dojava je zaprimljena putem Županijskog centra 112, nakon čega je na teren odmah upućeno 12 članova dubrovačke stanice HGSS-a.

Po dolasku na mjesto događaja zatekli su djelatnike hitne medicinske pomoći koji su unesrećenoj osobi pružali medicinsku pomoć. Unatoč naporima svih uključenih službi, osoba je preminula.

Nakon završetka intervencije pripadnici HGSS-a pomogli su u transportu preminule osobe do prometnice.

Iz HGSS Stanice Dubrovnik izrazili su sućut obitelji i bližnjima preminulog stranog državljanina. "Obitelji i bližnjima preminule osobe upućujemo iskrenu sućut", poručili su iz službe.