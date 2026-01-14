Kakve su godine to bile. Ovdje se okupljala urbana splitska ekipa, a kvart je dobio ime po hriri nasred obale

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić, naš sugovornik u serijalu Kako su nastali splitski kvartovi, veliki je poznavatelj oružja, plakata, medalja, značaka, pečatnjaka, fotografija, razglednica i još puno toga. Registrirao je šest svojih zbirki kao kulturno dobro Republike Hrvatske, te je autor stalnog postava nekoliko zbirki oružja.
Bio je autor brojnih izložbi fotografija na temu Splita, a za svoje je sugrađane posebno važan jer je predstavio katalog u tri dijela koji prikazuje Split kroz fotografije. Prvi tom knjiga je Povijest pisana svjetlom: Split od Prisce do Adriane, dok se u sljedeća dva toma knjiga koncentrirao na znanstveno-istraživačke tekstove. Grad Split danas ima 27 gradskih kotareva i ovoga puta obrađujemo Zentu.
Taj se dio Splita nalazi istočno od Firula i nekada se zvao Kalafati i Kalafatići što upućuje na nekadašnju djelatnost brodogradnje na tom području. Naziv Kalafati potječe od talijanske riječi calafato što dolazi od kasnogrčkog kalaphates, a znači brodograditelj. Ime Zenta je dobila po hridi nasred uvale, a hrid je tako nazvana još prije Prvog svjetskog rata po lakoj krstarici Zenti koja je tu bila ukotvljena i čiji su se mladi mornari tu običavali kupati.
Još od 1952. godine u uvali se uređuje lučica ribarskog udruženja Lubin, a godinu dana poslije POŠK održava sportska natjecanja u tek izgrađenom bazenu koji je tada imao morsku vodu koja je ulazila u njega kroz velike otvore ispod tribina.
- Na plivalištu POŠK-a su pored brojnih sportskih natjecanja održavane i druge velike priredbe. Tako je u srpnju 1959. godine održana velika modna revija na kojoj su prikazani brojni modeli ženske i muške odjeće, cipela i galanterijskih proizvoda raznih poduzeća. Godinu dana kasnije je na istom mjestu održana priredba iz koje se 1962. godine razvio festival Melodije Jadrana.
Na plivalištu POŠK-a je 21. srpnja 1971. godine pod imenom Bady u dotadašnjem ugostiteljskom objektu otvorena neka vrsta grill restorana s terasom i klupskim barom. Preuredio ga je Splićanin Zlatko Kalilić povratnik iz Australije. Projektant interijera bio je arhitekt Tomislav Plejić, a tehničku novotariju predstavljao uređaj koji je proizvodio mjehure od sapunice nad plesačima.
