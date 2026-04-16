"Valja se" nova afera u sportu? "Potrošili su 150.000 eura na kartici, dižu novac s bankomata"

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić od većine sportskih saveza je putem prava na pristup informacijama zatražio njihova financijska izvješća. Pritom je otkrio na koji način se izvlači novac, a u tome je posebno apostrofirao Hrvatski odbojkaški savez.

Nakon lavine koja je krenula otkrićem o malverzacijama s 30 milijuna eura u Hrvatskom skijaškom savezu, a potom i plaćanja ljetovanja, smještaja i automobila u Hrvatskom judo savezu, čini se da sličnih afera ima još, ako se pita gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.

On je u protekle tri godine odlučo istraživati račune brojnih institucija. Tako je i većini sportskih saveza poslao zahtjev za pravom na pristup informacijama koje se tiču njihovog poslovanja.

"Želim da naši ljudi u našoj državi bolje žive. Jako jednostavno. Dakle, mi smo danas stvorili sustav u kojem jedni ljudi skupljaju boce, umirovljenici jedva preživljavaju, a drugi ljudi troše javni novac kao da je njihov", rekao je za RTL Direkt i nastavio:

"Svi imaju pravo pitati kamo ide javni novac ili bilo koje drugo pitanje – imate pravo to pitati, važno je to istaknuti. Na to sam dobio brdo idiotskih odgovora.

Skijaški savez je tražio preko 6400 eura da mi dostavi bankovne izvode. Dakle, moj upit je bio za bankovne izvode za 2025. godinu. Ono što je bilo zapravo ironično je da su tajnik koji je to potpisao i računovodstveni servis koji je izdao tu ponudu završili u pritvoru kad je krenula afera", rekao je Šimunić.

Peglanje kartice

Rekao je da su nakon njegovih zahtjeva u Hrvatskom olimpijskom odboru održali sastanak na kojem je odlučeno da se ti podaci ne daju u javnost. Nakon toga je, kaže, HOO reagirao tako što su mu poručili da će "iskrcati i dovesti u Oroslavlje kamione papira pa neka ja to istražujem".

To je, kaže Šimunić, pokrenulo niz reakcija u kojem su se sa svojim problemima javljali treneri, sportaši i menadžeri u brojnim sportovima. Među njima je i odbojka, koju je posebno apostrofirao.

"Odbojkaški savez je dostavio podatke. Kad pogledate te podatke, samo kratko da vam spomenem da je Odbojkaški savez u 2025. godini potrošio preko 150.000 eura na Visa Gold kartici. Od toga preko 50.000 eura ide na hranu, na gablece. Ponovno dolazimo u situaciju da se javni novac troši svakako", rekao je Šimunić.

Dodao je kako je Grad Oroslavje u prošloj i pretprošloj godini imao proračun od 14 milijuna eura, od čega je samo 15 tisuća eura otišlo na hranu. "Proračun Odbojkaškog saveza je negdje oko 7–8 milijuna eura, a 150.000 eura ide samo na kartice", rekao je gradonačelnik Oroslavja.

Modus operandi

Dodao je i da je primijetio isplate s bankomata koje su svaki put bile u svoti od najmanje 500 eura. "To je obrazac koji se pojavljuje u više saveza. Ja sad neću imenovati nijedan savez, ali vidljivo je iz svih ovih informacija koje su meni dostupne da su svi povezani, javne firme, savezi i nekakvi posrednici. I svugdje se događaju nekakve slične stvari", istaknuo je Šimunić i objasnio na što misli.

"Imamo posredničku firmu. Oni to tako nazivaju. I to je u redu kad je to privatni novac. Ali kad je javni novac, imate posredničku firmu koja ima pristup nekoj javnoj firmi, koja može srediti nekakvo sponzorstvo ili donaciju. Ali onda zauzvrat traži da se njima isplati određeni postotak sredstava. I to je modus operandi mnogih", ustvrdio je.

Na kraju je otkrio da ga nitko nije zvao zbog mita kojeg je tražio Hrvatski skijaški savez, a ako ga budu zvali iz DORH-a, USKOK-a ili policije, poručio je, stoji na raspolaganju.