Dalija Orešković o Trumpu i domaćoj desnici: “Nametanje vjere kao obrasca života vodi u fašizam”

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na društvenim mrežama o aktualnim političkim trendovima, osvrnuvši se na utjecaj američkog predsjednika Donalda Trumpa na retoriku dijela hrvatske desnice.

Trump kao uzor dijelu domaće politike

Orešković navodi da je Donald Trump uzor dijelu domaće političke scene, uključujući vladajuće, ali i dio oporbe poput Mosta i drugih. Prema njezinim riječima, preuzimaju se obrasci političkog narativa koji su se ranije fokusirali na tzv. “woke ideologiju”, dok su danas u središtu napada komunisti.

Ističe i da takva retorika doprinosi radikalizaciji javnog prostora, u kojem se politički protivnici sve češće etiketiraju pogrdnim izrazima.

Upozorenje na zloupotrebu vjere

Posebno upozorava na opasnost poistovjećivanja države s vjerom, naglašavajući da je problematično kada vlast preuzima ulogu tumača religije i nameće dominaciju jedne vjere nad ostalima.

U svojoj objavi Dalija Orešković navodi da je Donald Trump “opomena” modernom društvu, upozoravajući na političke lidere koje opisuje kao narcisoidne i sklone zloupotrebi religije radi vlastitih interesa.

“To su opasni i štetni ljudi”

Kritizira i javno isticanje religioznosti političara, tvrdeći da se time prikriva politička agenda. Navodi da se vjera koristi kao alat za opravdavanje političkih poteza te upozorava da takav pristup može dovesti do ugrožavanja sekularnog karaktera države.

Zaključno, poručuje da nametanje ideoloških obrazaca temeljenih na religiji kao univerzalnog načina života vodi prema opasnim društvenim modelima te ističe da bi ponašanje Donalda Trumpa moglo poslužiti kao upozorenje globalnoj javnosti.