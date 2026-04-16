Zaprijetile grane u Pojišanskoj ulici. Gorjeli stup u Jelsi i raslinje u Podgori i Dugobabama

U protekla 24 sata, od 15. travnja u 6 sati do 16. travnja u 6 sati, vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su nekoliko intervencija.

U Splitu uklanjali opasne grane

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 7:11 sati u Pojišanskoj ulici, gdje je obavljeno uklanjanje opasnih grana. U intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i tri vatrogasca.

Požar stupa za prijenos električne energije u Jelsi

U mjestu Zavala kod Jelse u 9:13 sati izbio je požar na stupu za prijenos električne energije. Na teren su izašli vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelsa s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Gorjelo raslinje u Podgori i Dugobabama

U Podgori je u 10:06 sati zabilježen požar trave i niskog raslinja, a na intervenciji su sudjelovala dva vozila i tri vatrogasca dobrovoljnog vatrogasnog društva Podgora.

Još jedan požar trave i niskog raslinja izbio je u Dugobabama u 17:23 sata, pri čemu je opožarena površina iznosila oko 1000 četvornih metara. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i dva vatrogasca dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagora.