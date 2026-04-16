Završila popularna domaća serija ‘U dobru i zlu’: gledatelji podijeljeni oko finala – Je li kraj ispunio očekivanja?

Emitirana je posljednja epizoda serije “U dobru i zlu”, projekta Nove TV koji je od samog početka privukao veliku pozornost publike. Priča koja se vrtjela oko složenih odnosa, dvostrukih života, obiteljskih drama i ljubavnih zapleta sada je dobila svoj konačni epilog.

Serija je započela s emitiranjem 2024. godine i kroz gotovo 300 epizoda izgradila snažnu bazu gledatelja. Snimana je na više lokacija diljem Hrvatske, uz produkcijski zahtjevne setove i moderne studije, što je dodatno pridonijelo njezinoj popularnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gledatelji raspravljaju o završetku

Završna epizoda, koja je dugo iščekivana, izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dio publike ističe da je kraj bio emotivan i logičan zaključak višegodišnje radnje, dok drugi smatraju da su pojedine priče ostale nedorečene.

Posebno se raspravlja o sudbinama glavnih likova, čiji su odnosi kroz seriju prolazili kroz brojne preokrete. Upravo ti likovi, koje su utjelovili poznati domaći glumci, bili su jedan od ključnih razloga uspjeha serije.

Snažna glumačka postava držala publiku uz ekrane

U seriji su se istaknuli brojni glumački veterani i mlađe snage, a među najzapaženijima su bili Filip Juričić, Ksenija Pajić, Iva Mihalić, Mirna Medaković i Enes Vejzović. Njihove interpretacije slojevitih likova dale su dodatnu težinu cijeloj priči.

Kroz godine emitiranja, serija je postala dio svakodnevice brojnih gledatelja, pa ne čudi da je njezin završetak izazvao i određenu dozu nostalgije.