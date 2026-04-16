Ne treba ti “skidanje sala”. Svi se fokusiraju na posljedicu umjesto da gledaju nešto puno važnije

Često se uhvatimo kako tražimo brza rješenja. Skini trbuh, riješi se celulita, makni salo s ruku. Kao da je tijelo skup odvojenih problema koje možemo rješavati pojedinačno i instantno. A istina je, kao i obično, puno jednostavnija – i puno zahtjevnija.

Odlukama, izborima i ponašanjem sami sebe dovedemo u stanje u kojem imamo višak kilograma, manjak energije, oscilacije u raspoloženju, nadutost i razne probavne tegobe. To nije nešto što se dogodilo preko noći – pa se tako ne može ni riješiti preko noći.

Problem je što se fokusiramo na posljedice, a ne na uzrok.

Jačanje, trening snage, kvaliteta prehrane...

Ne treba nam “skidanje trbuha”. Ne treba nam “skidanje sala s podlaktica”. Ne treba nam “rješenje za celulit”. Treba nam jačanje. Treba nam trening snage, kvalitetna prehrana i kontinuitet.

Kada gradimo mišiće, tada se tijelo prirodno mijenja. Trbuh se smanjuje, masno tkivo opada po cijelom tijelu, metabolizam se ubrzava, a potreba za hranom postaje veća, ali i kvalitetnija. Postajemo jači – ne samo fizički, nego i mentalno. Nestaje osjećaj napuhanosti, tijelo prestaje zadržavati vodu, a energija se stabilizira.

Suprotno onome što se često promovira, cilj ne smije biti konstantna potrošnja, smanjivanje unosa hrane i beskonačne količine aktivnosti. Takav pristup dugoročno vodi u iscrpljenost, pad energije i narušavanje fizičkog i psihičkog zdravlja.

Mišići su alat

Cilj mora biti izgradnja.

Izgradnja optimalnog postotka mišićne mase – jer upravo su mišići alat koji rješava većinu problema današnjice. Oni su temelj zdravlja, stabilnosti i dugoročne forme.

Sve drugo su prečaci. A prečaci rijetko vode tamo gdje želimo stići.