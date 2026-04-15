Tuga u Dalmaciji. Preminula je poznata liječnica i humanitarka

Tužna vijest stigla je iz zadarske Lige protiv raka. U 81. godini života preminula je dr. Tatjana Vukelić Baturić, jedna od najistaknutijih zadarskih liječnica i dugogodišnja specijalistica pulmologije, no prije svega, žena koja je svojim humanitarnim i stručnim radom zadužila cijelo društvo, javlja HRT.

Svoj je profesionalni put gotovo u cijelosti vezala uz Opću bolnicu Zadar. U razdoblju od 1976. do 1989. godine obnašala je dužnost voditeljice poliklinike i antituberkuloznog dispanzera pri Odjelu za pulmologiju, a svojim angažmanom doprinijela je i razvoju spirometrijske dijagnostike u zadarskoj bolnici čiji je laboratorij vodila sve do umirovljenja. Bila je iznimno aktivna i u humanitarnom radu. Kao dugogodišnja predsjednica udruge Europa Donna Zadar, neumorno je radila na podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Organizirala je brojne akcije i javnozdravstvene kampanje, među kojima se ističu Dan narcisa i Dan ružičaste vrpce, akcije koje su godinama okupljale stotine žena i njihovih obitelji.

Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih radova, a duži niz godina uređivala je medicinski časopis Medica Jadertina, čime je dodatno doprinijela razvoju medicinske struke i edukaciji kolega. U sklopu Poliklinike za bolesti dišnog sustava vodila je i Školu disanja.

Za svoj predani rad primila je niz priznanja, uključujući i Grb Grada Zadra, koji joj je dodijeljen 2023. godine kao priznanje za izniman doprinos zdravstvu i zajednici.

Odlaskom dr. Tatjane Vukelić Baturić Zadar je izgubio ne samo vrhunsku liječnicu, nego i osobu koja je svojim radom i humanošću obilježila živote brojnih pacijenata i sugrađana. Bila je čest i rado slušan gost u programu Radio Zadra, gdje je svojim stručnim, ali toplim i jednostavnim pristupom približavala brojne zdravstvene teme široj javnosti nesebično dijeleći savjete o očuvanju zdravlja i važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti.