Hoće li otpiliti jednu od najvećih koštela na istoku Splita? Nazvali smo nadležne

Zabrinutost zbog moguće sječe stoljetne koštele u Žrnovnici podigla je na noge mještane koji apeliraju da se pronađe rješenje koje neće uključivati uklanjanje stabla.

Kako navode, riječ je o stablu kraj kuće Sinovčića koje, unatoč navodima da je prouzročilo određenu štetu, za lokalnu zajednicu ima veliku vrijednost.

“Ne dajte da se bezumno ispila stogodišnja koštela. Sigurna sam da postoje pametnija rješenja”, poručila je jedna od mještanki, ističući kako stablo desetljećima pruža hlad i predstavlja dio identiteta mjesta.

Dodaje i kako su djelatnici Parkova i nasada već izlazili na teren te fotografirali stablo, pri čemu joj je rečeno da će odluku donijeti nadležna komisija.

Mještani ističu da žele očuvanje stabla te podsjećaju na slične situacije iz prošlosti kada su, kako tvrde, vrijedna stabla uklanjana.

O cijelom slučaju zatražili smo komentar Parkova i nasada, a ravnateljica Maja Smrke pojasnila nam je kako je postupanje pokrenuto nakon prijave građana.

“Dana 9. travnja mještani Žrnovnice podnijeli su prijavu Gradu Splitu radi opasnosti od urušavanja stabla koštele na adresi Krešimirova 19-21. Nadležne službe Grada proslijedile su prijavu nama uz nalog za izlazak na teren i procjenu stanja”, navela je Smrke.

Istaknula je kako su stručne službe već obavile pregled te da trenutačni zaključci ne idu u smjeru uklanjanja stabla.

“Ono što mogu potvrditi jest da se struka slaže kako predmetno stablo ne treba uklanjati. Predviđeno je njegovo redovito orezivanje, a eventualno će biti potrebno sanirati zid koji se nalazi uz stablo”, dodala je.

Naglasila je i kako će javnost biti pravovremeno informirana o svim daljnjim koracima.

“Ni jedna radnja neće se poduzeti prije nego što mještani budu upoznati s planiranim aktivnostima”, poručila je ravnateljica Parkova i nasada.

Time bi, barem zasad, zabrinutost mještana mogla biti umirena, iako će daljnji razvoj situacije i konkretne mjere na terenu pokazati konačnu sudbinu ovog stoljetnog stabla.