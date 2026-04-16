Prestižno priznanje za Jelsu: Proglašena najsigurnijom boutique destinacijom u Hrvatskoj za 2026. godinu

Općina Jelsa osvojila je prestižnu nagradu za sigurnost u turizmu te je proglašena najsigurnijom boutique destinacijom u Hrvatskoj za 2026. godinu. Priznanje joj je dodijeljeno na međunarodnoj konferenciji o sigurnosti u turizmu TouRisk 2026, održanoj u Petrčanima, gdje se okupilo više od 200 stručnjaka iz sektora turizma, tehnologije i javnih institucija.
Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje destinacijama koje uspješno integriraju sustave upravljanja rizicima i sigurnosne protokole u svoj turistički proizvod, uz istodobno očuvanje autentičnog doživljaja za posjetitelje.
Jelsa kao primjer sigurnog i održivog turizma
Prema ocjenama stručnjaka, Jelsa se istaknula visokom razinom sigurnosti, kvalitetnim upravljanjem turističkim procesima te uravnoteženim pristupom razvoju destinacije. Upravo kombinacija sigurnosti, održivosti i autentičnosti bila je ključna za osvajanje ovog priznanja.
Ovakva nagrada dodatno potvrđuje trend u modernom turizmu, gdje sigurnost postaje jedan od presudnih faktora pri odabiru destinacije, osobito među zahtjevnijim gostima koji traže kvalitetno i bezbrižno iskustvo.
Nagradu preuzeo direktor TZ-a
Priznanje je u ime Jelse preuzeo direktor Turističke zajednice Milan Vranković, čiji se rad i angažman ističu kao važan doprinos ovom uspjehu.
Ovo priznanje dodatno pozicionira Jelsu ne samo kao atraktivnu otočnu destinaciju, već i kao mjesto koje sustavno ulaže u sigurnost svojih posjetitelja i kvalitetu turističke ponude.
Sve važnija uloga sigurnosti u turizmu
Konferencija TouRisk okuplja stručnjake koji se bave sigurnošću u turizmu, kriznim upravljanjem i novim tehnologijama u turističkom sektoru. Upravo na takvim skupovima sve se više naglašava važnost sigurnosnih standarda kao ključnog elementa konkurentnosti destinacija.
Dobivena nagrada za Jelsu tako predstavlja i potvrdu da se hrvatski turizam sve više razvija u smjeru održivosti, sigurnosti i kvalitete – što su danas ključni kriteriji na globalnom tržištu.
Jelsa se ovim priznanjem dodatno učvrstila među poželjnim i sigurnim europskim destinacijama.