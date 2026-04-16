Prestižno priznanje za Jelsu: Proglašena najsigurnijom boutique destinacijom u Hrvatskoj za 2026. godinu

Općina Jelsa osvojila je prestižnu nagradu za sigurnost u turizmu te je proglašena najsigurnijom boutique destinacijom u Hrvatskoj za 2026. godinu. Priznanje joj je dodijeljeno na međunarodnoj konferenciji o sigurnosti u turizmu TouRisk 2026, održanoj u Petrčanima, gdje se okupilo više od 200 stručnjaka iz sektora turizma, tehnologije i javnih institucija.

Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje destinacijama koje uspješno integriraju sustave upravljanja rizicima i sigurnosne protokole u svoj turistički proizvod, uz istodobno očuvanje autentičnog doživljaja za posjetitelje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jelsa kao primjer sigurnog i održivog turizma

Prema ocjenama stručnjaka, Jelsa se istaknula visokom razinom sigurnosti, kvalitetnim upravljanjem turističkim procesima te uravnoteženim pristupom razvoju destinacije. Upravo kombinacija sigurnosti, održivosti i autentičnosti bila je ključna za osvajanje ovog priznanja.

Ovakva nagrada dodatno potvrđuje trend u modernom turizmu, gdje sigurnost postaje jedan od presudnih faktora pri odabiru destinacije, osobito među zahtjevnijim gostima koji traže kvalitetno i bezbrižno iskustvo.

Nagradu preuzeo direktor TZ-a

Priznanje je u ime Jelse preuzeo direktor Turističke zajednice Milan Vranković, čiji se rad i angažman ističu kao važan doprinos ovom uspjehu.

Ovo priznanje dodatno pozicionira Jelsu ne samo kao atraktivnu otočnu destinaciju, već i kao mjesto koje sustavno ulaže u sigurnost svojih posjetitelja i kvalitetu turističke ponude.

Sve važnija uloga sigurnosti u turizmu

Konferencija TouRisk okuplja stručnjake koji se bave sigurnošću u turizmu, kriznim upravljanjem i novim tehnologijama u turističkom sektoru. Upravo na takvim skupovima sve se više naglašava važnost sigurnosnih standarda kao ključnog elementa konkurentnosti destinacija.

Dobivena nagrada za Jelsu tako predstavlja i potvrdu da se hrvatski turizam sve više razvija u smjeru održivosti, sigurnosti i kvalitete – što su danas ključni kriteriji na globalnom tržištu.

Jelsa se ovim priznanjem dodatno učvrstila među poželjnim i sigurnim europskim destinacijama.