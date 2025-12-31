Kako smo pregazili Partizan?

Povijesni kontekst i stari dvoboji
Bio je siječanj 1997., prošlo je šest godina od posljednje povijesne utakmice na Gripama u prvenstvu Jugoslavije. Kada je posljednji put pao Parzizan. Tadašnji Pop 84 pobijedio je Beograđane i zapečatio tadašnju yu ligu trofejem. A onda, niti 18 mjeseci od vojno redarstvene akcije Oluja - novi dvoboj dva ljuta protivnika. Sve napeto, još se gledamo, preko nišana.
Trenerski dvojac i sastavi momčadi
Pino Grdović i Ante Marović trenerski je dvojac koji je upisao važne pobjede. Bio je to prvi susret nakon domovinskog rata između dva kluba iz Hrvatske i Srbije. Za Split tada igrali su Tvrdić, Vranković, Kalamiza, Prkačin, Grgurević, Vujčić, Ridl, Smrek, Jaman, Tomeljak...
Za Partizan Tomašević i Drobnjak, te sva sila dobrih igrača. Na papiru bili su favoriti. Potpisnik ovih redaka svjedočio je svemu. I ne kao, reporter. Ne samo to. Utkao je dio sebe u veličanstvenu pobjedu. Dakle, novinar koji je za lokalnu tv prenosio utakmicu je i sudjelovao u pripremi iste te utakžice sa pomoćnim trenerom Marovićem u sobi hotela u Pesaru. Tada je Pino imao dva pomoćna trenera, a da skoro nije ni znao. Na tribinama dvorane Scavolinija, našeg domaćina možda 300 navijača iz Splita. Dolazili su brodom, autima, autobusima. I pedeset njih iz pratnje Parzizanu. Edo Pezzi i ja u ulozi novinara. Iskustvo i Mladost. A jednake emocije.
Izjava Damira Tvrdića i tijek utakmice
Damir Tvrdić Partizanu je tada zabio 27 koševa.
- Dobro smo i hrabro otvorili utakmicu te vodili tijekom cijelog susreta. Činjenica je da nismo bili toliko jaki i kvalitetni da mirno privedeno utakmicu kraju. Znali smo da su jaki. Pritisak je bio prevelik i koliko god smo svi mi prije susreta pokušali zaboraviti te otežavajuće ololnosti, nismo uspjeli smiriti emocije ni napetost još od kada smo krenuli na put. Oni su nas stalno stizali i na kraju imali čak šest poena prednosti. Pri kraju utakmice nije dobro izgledalo... Bila je to epska borba na život i smrt, - rekao je Damir Tvrdić.
