Znate li da su isti ljudi osnovali Hajduka i Gusara? Na čelu je bio legendarni Fabijan Kaliterna

Dvije europske medalje prije drugog svjetskog rata osvojili su veslači Gusara. Tada nije bilo svjetskih prvenstava pa im tako brojimo da su – svjetski prvaci. Tako je počelo.

Stari zapisi notiraju prvu zlatnu olimpijsku medalju za splitski sport još 1952. godine na ljetnim igrama u Helsinkiju. Mate Trojanović, Petar Šegvić, Velimir Valenta i Duje Bonačić. Četverac bez kormilara. Legendarna utrka. Prvu medalju za Split osvojili su četiri godine prije, 1948. u Londonu nogometaši Hajduka: Bernard Vukas, Frane Matošić i Božo Broketa. Oni su bili srebrni. Od tada do današnjih dana sportaši iz ovog grada su nanizali više od 100 olimpijski medalja. Zapadna obala tomu svjedoči, jasan putokaz kroz sportsku – olimpijsku povijest Splita.

Prvo zlato, dakle donijeli su Gusaraši. Četverac koji je izveslao zlato ostao je trajno upisan u anale sportske povijesti, ne samo Gusara nego i ovih prostora. Barba Duje Bonačić, posljednji samuraj velike četvorke u smiraj svoj života i na pragu devedesete znao je ispričati cijelu finalnu utrku iz Helsinkija. Iz 1952. Iz sekunde u sekundu. Dobrih sedamdeset godina čuvao je tu utrku u svojoj glavi.

Gusaraši su opet zaveslali i kontinuirano se natjecali na mnogim veslačkim stazama. Nova olimpijska medalja stiže kada je dvojac sa kormilarom veslao na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Legenda kluba Zlatko Celent, fantastični Duško Mrduljaš i kormilar Joke Reić. Dok nas je Cele napustio prerano, 1992. godine poginuvši u svojoj četrdesetoj u prometnoj nesreći, njegov lik i doprinos veslanju ostao je golem. Gusaraši i veslački svijet još žale za njim. Četiri je puta veslao na Olimpijskim igrama, čak 25 puta bio prvak države u veslanju.

Indianapolis i novi dvojac sa kormilarom za titulu svjetskih prvaka

Neki će reći – potpuno neočekivano, ali zar se svjetski prvak postaje neočekivano. Milijuni zaveslaja i ranih jutarnjih treninga, onih u zoru kad je na moru bonaca, donijeli su opet povijesni uspjeh veslača Gusara. Tihomir Franković, Igor Boraska i kormilar Milan Ražov postali su svjetski prvaci 1994. godine.

Dvojac sa kormilarom. To je bila prva zlatna medalja sa nekog svjetskog prvenstva u neovisnoj Hrvatskoj za hrvatski sport. Doček na Rivi, slavlje, novi zamah veslanja i početak ere velikih trofeja. Kako ne spomenuti legendarnog Rodu, trenera Igora Čulina, živućeg svjedoka svih uspjeha koji su se dogodili nakon svega toga. I njemu su zore bile suđene. Braća Skelin, Siniša i Nikša po palicom Igora Čulina na početku novog stoljeća osvajaju tri puta Svjetski kup u dvojcu. 2002., 2005. i 2007. godine.

Ni tu nije kraj.

Olimpijske igre u Sidneyu, povijesna bronca u kraljevskoj disciplini

Bilo je to ljeto 2000. godine kada su se ljetne Olimpijske igre održavale u Australiji. Kako je jačao hrvatski sport, tako su pristizali sve bolji rezultati. Najprije, na tim je Olimpijskim igrama nastupio čak 91 sportaš u 12 sportova. Jedino zlato osvojio je Nikolaj Peshalov u kategoriji do 62 kilograma, dizač iz Bugarske sa hrvatskom putovnicom. Tada je Nikola postavio novi olimpijski dizački rekord u biatlonu, te izjednačio svjetski rekord u istoj disciplini. Sa tribina za njega je navijao naš Goran Ivanišević kojega je čitav život kondicijski pripremao Boško Čavka, isti onaj izbornik dizačke reprezentacije, danas predsjednik koji je u Hrvatsku doveo trofejnog Peshalova. Jedino australsko olimpijsko zlato, ali povijesno.

Gusaraši su ugradili značajan dio sebe u hrvatsku olimpijsku broncu u kraljevskoj disciplini. Tada su u čamcu u Sidneyu bili članovi Gusara. Franković, Boraska, i braća Skelin. Tomislav Smoljanović također je veslao u hrvatskom osmercu, u srcu i duši gusaraš, ali zbog fakultetskih obaveza Splićani su ga pustili da nastupa za zagrebačku Mladost. Bila je to utrka u kojoj je još jednom pokazana snaga hrvatskog veslanja, snaga i duh splitskog Gusara. Za notirati je važno da je tada zlato odnio osmerac Britanske reprezentacije. U tom je čamcu do zlata veslao i jedan Hrvat – Luka Grubor koji je već neko vrijeme trener, pogodite gdje? U HVK Gusar. Luka je ne samo proslavio hrvatsko veslo kao veslač Oxforda na Temzi, već i kao dio Britanskog carstva na mnogim regata prije i poslije. Luka je odavno Dalmatinac jer je ovdje sagradio svoj dom i osnovao obitelj. Isti taj Luka dao je nemjerljiv doprinos u pripremi i realizaciji Sveučilišne regate osmeraca povodom blagdana Svetog Duje gdje je Splita domaćin duže od 20 godina. E to je tek priča. Godinu poslije Igara u Australiji na svjetskom prvenstvu u Luzernu hrvatski je osmerac osvojio srebro. Veslali su opet Boraska, Smoljanović i Damir Vučičić.



Braća Skelin u Grčkoj – nova medalja za hrvatsko veslanje

Osim što su se nauživali medalja sa Svjetskog kupa i Svjetskih prvenstva, osim što su u olimpijsku broncu ugradili svoje zaveslaje, Nikša i Siniša Skelin nastupili su i na ljetnim Igrama u Ateni. I opet medalja. Dvojac bez, novih 2000 metara znoja i krvi i srebrna medalja. Slika obilazi svijet, opet smo na postolju, opet Gusar. Jedan Skelin je danas oftalmolog, drugi predsjednik Veslačkog saveza Dalmacije. U cijeloj ovoj priči ostaje enigma postojanja jednog Igora Boraske. Ali, s njim ide poseban intervju. Hrvatski olimpijac koji je veslao na ljetnim Olimpijskim igrama i gurao bob na zimskim igrama. Ali, to nije sve. Osim svjetskih prvenstava, olimpijskih igara i svih drugih životnih igara – Igor Boraska još uvijek vesla. Do jučer je nastupao na državnim prvenstvima u seniorskoj konkurenciji. U 51. godini života postao je prvak države. Kompletno „lud“!

Predani vojnik kluba je i trofejni veslač Denis Boban, već dugo veslački trener u Gusara. On je čuvar legendarnog priloga na CATV Split iz 1994. godine i intervjua sa trenerom Zuzom koji je izgovorio slavnu rečenicu: „Klub je otvoren ujutro u 8, ali prva grupa nek dođe već u 6…“

Kao što su mnogi služili klubu, tako se klub ponosio i njima. Predsjednik Duško Krstulović, Mirko Ivančić, Juraj Gamulin, Ivica Botica, Gojko Boraska, Željko Krstičević, Velibor Jukić….

Gusar je ostao ljubav, klub od kolina, mnoga djeca naslijedila su svoje očeve. Neumorni od ranog jutra, po hladnoći i mraku kroz bonacu u bezbroj zaveslaja. Kroz dugu i slavnu povijest.

„Jer kad tilo boli, duša te voli Gusare.“