Vaterpolo u Splitu – zgodni frajeri u kupaćima i još puno, puno više

Di si legendo?

Svaki sport u Splitu ima svoje legende. U vaterpolu to su Beba, Deni, Bezma, Cipci, Loto, Zdejo, Dejo, Renco, Đoga, Abe, Dama, Kova, Mišo, Matuta, Kreka… Ima ih još, ima ih još masu. Ovako na prvu imena zvuče kao da prozivamo ekipu sa navijačke tribine. Kao kad Dena izbornik na navijačkoj presici proziva sastav koji ide na navijački obračun. Ovi su pak momci imali drugačije obračune. U i pored bazena u splitskim vaterpolo klubovima. Beba ili Milivoj Bebić, Poškovac, u svoje je doba, a to su osamdesete, tri puta proglašen najboljim vaterpolistom na svijetu. Nauživao se trofeja, kako klupskih tako i kao član nacionalne selekcije. Bebu znam od malena jer mi je otac bija blagajnik u Poška. U to doba, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća isplaćivao je hranarine igračima. Precizno, bez greške, pomalo škrto. Takvi se uvijek traže. Pošk i Zenta bili su moje mjesto odrastanja, ali bez ikakvog poriva da voda kao medij za bavljenje sportom bude moj izbor. Samo zato jer mi je u bazenu u moru, posli u vodi, uvik bilo hladno. A i pretežak je sport brate. Svejedno, vaterpolo je meni blizak sport, kao i splitski vaterpolisti pa sam Bebi kao sportskom dužnosniku u vaterpolu odlučio predstavit svoju fantastičnu ideju. Želeći doduše na svoj način unaprijedit vaterpolo kao igru, izgovorio sam mu svoj master plan.

- Vidi Beba. Ako želiš u svom sportu napravit novac, trebaju ti žene na tribinama. Puno žena. Di su zgodne žene, tu su muškarci s parama. Dakle ovako. Najprije ubrzamo igru. Smanjimo vaterpolsko igralište, smanjimo loptu, povećamo gol, ograničimo vrijeme držanja lopte kod napadača – nešto kao u košarci kad je ne vodiš. Tu još nije revolucija. Najvažnija stvar koju uvodimo su - perajice!

Kakve perajice? Zbunjen je Milivoj.

- Vidi, Beba. To su male perajice. Ali ih ima svaki vaterpolist u bazenu. Tako kad se vaterpolist digne na šut, on izleti iz vode sve do kupaćih gaćica. Napnu se trbušnjaci, prsa, iskoče ramena, bicepsi, tricepsi, trapeziusi, gluteusi… Erupcija oduševljenja na tribinama! Ekstaza! Sve žene žele biti na takvoj tribini. Šta misliš…?

Znam da se šališ. Rezigniran je legendarni vaterpolist.

Zapravo misli da nisam baš svoj. I da mu od vaterpola želim napraviti lakrdiju. Ok, možda je u pravu, ali tribine bi bile pune. I klupske blagajne isto.



Tri vaterpolska splitska bisera od kojih je jedan preminuo. Jadran je institucija

„Iz uvale Baluni pročulo se davno, Jadranovo ime slavno“. Vaterpolo klub osnovan 1920. godine predstavlja sportsku instituciju grada Splita, ne samo što je vitalni stopetogodišnjak, nego zato što je svoje postojanje i opravdao.

Silnim igračima, trenerima, trofejima. U bivšoj državi trofejan, u svojoj još trofejniji. Dvostruki prvak Europe na prvu je titulu prvaka u domaćem prvenstvu čekao sve do 2023. godine. Kad je riječ o domaćem bazenima, zadnjih godina Jadran vodi glavnu riječ. Igrao i Ligu prvaka, Regionalnu ligu, na velikoj je sceni sa igračima i trenerima koji čine i okosnicu hrvatske vaterpolske reprezentacije.

Trofejne reprezentacije koji vodi Ivica Tucak. Ovaj uspon posljednjih godina nikako nije slučajan. Jadranaši od kolina, oni koji su kao igrači proslavili klub u i donijeli dvije titule prvaka Europe tih grubih ratnih godina na Zvončac, udružili su kapice, ali na suhom. Kao uspješni poslovni ljudi, osnažili su Upravu te započeli put povratka Jadrana na stare staze slave. Iskorak je vidljiv, tri titule prvaka države u nizu, jedan Kup i Superkup, značajan učinak u Regionalnoj ligi i kontinuirano mjesto u Ligi prvaka. Žele opet trofej prvaka Europe, ali za taj pothvat potreban je puno veći proračun. Ono što Jadran ima, a drugi splitski vaterpolo klubovi nemaju je zatvoreni zimski bazen. U funkciji odnedavno na Zvončacu, natkriven balonom predstavlja najvažniji preduvjet za normalan trenažni proces. Nova sezona je u jeku, uvijek novi izazov. Borba na dva fronta iscrpljujuća je ali na jednom ne i neizvjesna. Pratimo.



Pošk - ugašeni prvak Europe iz 1999.

Koliko god bara može biti mala, toliko krokodila može biti još i više. Vaterpolo klub Pošk se vodi kao klub osnovan 1937. godine, ali koji je i ugašen 2010. godine zbog silnih dugova. Na vrata klubu kucali su i pokušavali se naplatiti svi. Igrači, treneri, bivši djelatnici, hoteljeri, prijevoznici, država. Pošk je slavno ime stekao osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je Mišo Asić stvarao diva sa Zente. Iz tog vremena pamte se trofeji, kako na državnoj , tako i na europskoj razini. Legende klub nauživale su se velikih trofeja, olimpijskih zlata.

Bljesak dolazi i krajem devedesetih, kada Pošk pod imenom Splitska banka 1998. postaje prvakom Hrvatske, a godinu kasnije i prvakom Europe, posve zasluženo u Napulju gdje je u finalu poražen Bečej. U neovisnoj miloj nam domovini osvojen je i jedan Kup. Kada je klub ugašen, osnovao se novi Pošk, odnedavno OVK Split. Dugo je godina trofejni splitski trener Nikša Savin njegovao ženski vaterpolo. ŽVK Bura. Pa je iz Bure nastao Pošk 1937.



VK Mornar – rasadnik talenata i poznata škola vaterpola

Mornar je klub bogate povijesti sa jednim značajnim trofejem a to je bilo 1986. godine kada su osvojili Kup kupova. Trener je bio Matuta, sjajno je branio Renco, zabijao Šegva. Čak je i Kreković tada bio u sastavu. Ostario si, imenjače! Njihovi klupski uspjesi u nacionalnoj ligi, a govorimo o naslovu prvaka države datiraju još iz pedesetih godina prošlog stoljeća. Tada su dominirali, a u Hrvatskoj ligi su bez trofeja nacionalnog prvaka. Dok su imali sponzora, brodarsku tvrtku Brodospas bilo je puno lakše i klub je u bazenu bio konkurentniji. Poznati su po školi vaterpola koje je uvijek na visokoj razini, ali njihove „proizvode“ uvijek pokupe jači i veći iz susjednog dvorišta.

Mornar je prošle godine izborio najveći rang Regionalne lige, a onda se ta liga ove sezone ne igra. Jer se klubovi nisu uspjeli dogovoriti o sustavu natjecanja. Bolje. Za neke je klubove to dobra vijest jer ne moraju juriti sa jednog kraja regije na drugi, igrati utakmice svaki treći dan. A još stiže i Europsko prvenstvo u siječnju sljedeće godine. Treba proći pripreme, opravdati ulogu favorita. Ovdje završavamo sa hrvatskom vaterpolo reprezentacijom.

Sportsko čudo. Najtrofejnija nacionalna selekcija u Hrvatskoj Ali, važno za jačanje vaterpola i domaćih liga. Sa zadovoljstvom ćemo pratiti Europsko prvenstvo i ekipu Ivice Tucka, našeg izbornika.