Sportski Splite, pokrij se ušima: Znate li koji je trofejni splitski sport krenuo iz gostione "Kosovo"?

Split i Dalmacija imaju jedinstveni fenomen. Sve šta igraju ostvare rezultat. Pa zar Split nije imao skijaše, sanjkaše olimpijce, zar Splićani bob nisu gurali na zimskim Olimpijskim igrama? Jesu. Dobri sportaši bili su i igrači bejzbola, da ne govorim i ragbija, a tek rekordi u ronjenju na dah. Ako imaju bilo kakve uvjete – uspjet će. Čak ni novac nužno nije bio potreban. Mislim , tako je uglavnom i dan danas. Nažalost. Ima jedan sport koji ima stogodišnji tradiciju i sukladno tomu i takve rezultate. Kuglanje. Međutim njih, dakle kuglače muči jedna činjenica. Trinaest klubova ostalo je na jednoj kuglani sa šest staza. Sportski Splite – pokrij se ušima.

Nekoliko važnih povijesnih činjenica o početcima kuglanja

Tamo daleke 1923. godine na periferiji Splita, a to je onda bio Lovret, sagrađen je ljetnikovac "Villa Ana" u vlasništvu Ane Celić. Sagradio ga je prije Prvog svjetskog rata ondašnji vlasnik Ante Bakotić, a ugostitelj Vicko Treursić zbog mršavosti zvani Gandi, u prizemlju je držao svratište, odnosno gostionu "Kosovo". U sklopu toga bila je kuglana, jedna staza koja je po ondašnjim standardima bila napravljena od gline pomiješane goveđom krvlju.

Godinu dana prije, 1922. godine u njoj je osnovan prvi kuglački klub u Splitu naziva "Rukeč". Krajem 1923. gradi se i druga staza, osniva se i drugi kuglački klub "Jadran". Ova dva kluba su odigrali prvu kuglačku utakmicu u Splitu. Poslije su nastavili s odigravanjem prijateljskih i prvenstvenih utakmica, priređujući skupne zabave i „igranke“. Tako su započele prve partije "na cone", uz uobičajene oklade za piće ili jelo završavajući u poznatom splitskom zadirkivanju, veselju i pjevanju uz mandoline i gitare.

Prvaci Europe sa Mertojaka

Splićani su s osobitom ljubavlju i požrtvovanošću, pored mnogih sportova, prihvatili i kuglanje. Do početka drugog Svjetskog rata osnovano je čak 25 klubova koji su igrali u ukupno 5 kuglana. A kako od pamtivijeka Split uvijek mora u svemu biti najbolji, tako je i kuglanje kroz svoju stogodišnju povijest imalo prvaka Europe. To je bio slavni „Poštar“ 1969. godine u sastavu:Lenko Barišić, Stanko Čudina, Dalmiro Vukasović, Ante Vrlika, Mile Ninčević, Marin Krstulović i Blaž Muše. Još dva puta prvakom Europe postali su kuglači Mertojaka - 2018. i 2019. godine. Mertojak je uz to bio i viceprvak svijeta (2020.), uz medalje iz Lige prvaka (2021.) i pobjede na NBC kupu (2024.)

Prepoznatljivi su i drugi splitski klubovi, pored Poštara i Mertojaka to je bio kuglački klub „Marjan“ - pobjednik Dunavskog kupa (1986). KK Brodosplit bio je pobjednik Internacionalnog kupa, a tu su još i Hrvatski vitezovi, Promet... Što domaćih što međunarodnihosvojili su preko 400 medalja. Niz je vrhunskih splitskih kuglača bilo je u Splitu, predvođeni Zdravkom Boljatom, Rudijem Rabfeldom, Mirom Rakom, Blažom Muše, Nikolom Parčinom, Stankom Čotom,…

A di su divojke u kuglanju?

Zalaganjem sportskog entuzijaste sa Skalica Božidara Peraice, koji je svoj trag uspješno ostavio i u malom balunu Splita, skupa sa svojom suprugom kuglačicom Ljubicom Peraica potiče osnivanje Ženskog kuglačkog kluba Split. Bilo je to 2.srpnja. 1996. godine. Osnivači su bili Božidar Peraica, Ljubica Peraica, Ante Garmaz, a poznate splitske kuglačice su Ivanka Kragić, Ana Vidan, u novije vrijeme Jasmina Marinović, Đurđica Strinić, Danica Torović, Matea Gašparović…

Mertojak – klub iz kvarta, a momčad svjetska!

Kuglači Mertojaka perjanice su splitskog kuglačkog sporta od kada su se 2016. godine plasirali u Prvu hrvatsku ligu. Još od osnivanja 2006. sa školom kuglanja Jakova Šundova pa sve do današnjih dana osvojili su sva postolja u svim kategorijama i u svim uzrastima na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Tri puta su državni prvaci, tri puta pobjednici Kupa, osvajači pojedinačnih i parovnih prvenstava Hrvatske, dva puta prvaci Europe i jednom treći (2025.), finalisti Svjetskog prvenstva, pobjednici NBC kupa, trećeplasirani u Ligi prvaka.

Zlatna generacija kuglača Mertojaka sa Hrvojem Marinovićem, Pavom Čubelićem, Matom Primorcem, Davorom Zokovićem, Goranom Žubrinićem sa Duškom Milanovićem, Paškom Dragičević, Ivanom Totićem, Andrejem Kovačem, Nikolom Mušom, Dimitrom Dimitrovskim, Mihaelom Grivičićem, Markom Jeličićem, Marinkom Matićem, Goranom Pofukom, Denisom Delićem, Igorom Šarkezi, Ljubom Budićem….ostvarila je, te i nadalje ostvaruje vrhunske rezultate.

Ne tako davno Split je s okolicom raspolagao sa čak 77 kuglačkih staza. Danas je ostao samo sa 6 staza u kuglani u Poljudu u kojoj trenira i natječe se čak 13 klubova. Za rekreaciju, koja je oduvijek bila baza i izvor novih igrača više nema mjesta, pa se nameće potreba izgradnje nove moderne kuglane za opstanak kuglačkog sporta u Splitu. Tako bi novi naraštaji mladih igrača mogli naći svoje mjesto.

To je ujedno i zadatak novog rukovodstva Kuglačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa predsjednikom Josipom Žužulom, dopredsjednicom Anom Vidan I Izvršnim odborom.

Ajd baš da vidimo hoće li potreba naići na plodno tlo..