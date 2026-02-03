Island reagirao na izjavu hrvatskog izbornika: "Ovo se nikada nije smjelo dogoditi!"

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson izazvao je veliki potres u svijetu rukometa kad je otvoreno progovorio o natrpanom rasporedu i uvjetima na Europskom prvenstvu, prenosi Gol.hr.

To je odjeknulo diljem rukometne Europe, no na Islandu nisu baš svi bili oduševljeni time što je baš usred turnira potaknuo takvu raspravu.

U emisiji na portalu Vísir stručnjaci Einar Jonsson i Runar Karason komentirali su istup hrvatskog izbornika, a Jonsson je bio vrlo izravan:

"Ovo je jako dosadna rasprava. Ova rasprava se nikada nije smjela dogoditi na ovom turniru", rekao je.

Dodaje da mu je posebno zasmetalo što se takva rasprava otvara usred završnice turnira: "Kritizirati ovo usred turnira, usred finalnog dijela prvenstva… to je jednostavno ludo."

Ipak, bivši islandski reprezentativac Karason smatra da je napokon bilo potrebno nešto napraviti po tom pitanju: "Čini se da je nešto trebalo potaknuti."

Međutim, Jonsson smatra da postoje ljudi koji bi se time trebali baviti:

"Postoje savezi, glasnogovornici i ljudi koji se time bave između turnira, na konferencijama i sastancima. Ali očito je baterija koja radi na tim problemima do sada bila prokleto slaba."

"Ovakve teme se ne bi smjele pojaviti usred prvenstva. To je jednostavno suludo. Razumijem Dagura, ali prosvjedi moraju doći u pravo vrijeme."

"Razumijem Sigurdssona, ali..."

Ipak jasno dodaje da njegov napad nije bio usmjeren na Sigurdssona:

"Razumijem Dagura Sigurdssona, razumijem i Snorrija Steina. Razumijem njihovu frustraciju", rekao je Jonsson i dodao da izbornici nisu ti koji bi se trebali baviti logistikom i rasporedima:

"Oni ne proučavaju šest mjeseci unaprijed raspored, kada trebaju na konferenciju ili kakav će biti autobus. Postoje drugi ljudi unutar saveza koji moraju biti potpuno jasni oko tih stvari."

Na kraju je poručio:

"Ako ljudi nisu zadovoljni, onda se ti protesti moraju iznijeti u pravo vrijeme. Ovo nije bilo pravo vrijeme. Nadam se da će Dagurov potez barem upaliti svjetlo u tornju negdje u središnjoj Europi, da će turnir trajati malo dulje i da će se više razmišljati o dobrobiti igrača i kvaliteti utakmica."

"Igrači su ludi, treneri su ludi"

Njegov kolega Karason tvrdi da to već traje godinama:

"Bio sam na velikim turnirima. I ova rasprava stalno postoji. Igrači su ludi, trener je lud. Svi su ludi. Već deset ili dvanaest godina slušam mrmljanje o tome. Nitko nije slušao dok naši najbolji nisu rekli naglas."

Na kraju je zaključio da se ništa ne bi promijenilo bez javnog istupa:

"Dagur je samo morao baciti provokativnu izjavu uživo da bi se nešto pokrenulo. Slažem se da bi savezi to trebali riješiti, ali čini se da nitko nije slušao dok naši najbolji nisu javno rekli što misle", zaključio je.