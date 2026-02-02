Dagur Sigurdsson: 'Evo tko je za mene najbolji igrač!'

Neposredno nakon što je zrakoplov s hrvatskim rukometašima sletio u Zagreb u rano jutro oko tri sata, rukometnin izbornik Dagur Sigurdsson novinarki RTL-a Danas iskreno je priznao da nikad prije nije davao intervju u tako sitne sate ujutro.

"Nisam, ali sam sretan – vratili smo se kući", rekao je. Umor je tu, osjeti se, ali i golemo zadovoljstvo.

"Osjećaj je dobar. Bio sam u avionu umoran, ali sam se probudio, sletjeli smo i osjećaj je odličan", rekao je izbornik.

Priznaje, odličan je osjećaj uspjeti donijeti u Hrvatsku dva velika odličja.. "I mislim da ćemo u sljedećih nekoliko dana još vidjeti koji je to osjećaj kada uvidimo koje smo timove ostavili iza sebe. Jako sam ponosan na tim jer su protiv nas igrali sjajni igrači, vrh svjetske klase, ali nekad zaboravimo da i mi imamo svoje dečke – Mamić, Šušnja... i za mene je najbolji igrač David Mandić. Jako sam ponosan što imam te dečke. Oni puno rade kada nitko ne gleda, ali oni su srce tima i jako sam ponosan biti njihov trener", rekao je.

Naglasio je da je to posebno lijep osjećaj, da su dečki nevjerojatni.