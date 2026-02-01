Sigurdsson poslije velike pobjede: "Znam koliko su Hrvati ludi za medaljama..."

Rukometna reprezentacija Hrvatske pobijedila je Island u dramatičnoj utakmici i osvojila broncu na Europskom prvenstvu, a izbornik Dagur Sigurdsson ima dva od dva – dva velika natjecanja, dvije medalje i svjetskom srebru sad će oko vrata dodati europsku broncu.

"Jako sam ponosan na momčad, toliko žrtve, odricanja i toliko odličnih predstava mojih igrača. Isplatilo se. Znam da su Hrvati ludi za medaljama, to je bio veliki motiv i osjetili smo njihovu podršku s tribine“, rekao je Dagur Sigurdsson poslije velike pobjede u Danskoj, piše Gol.hr.

