Gotovo jednoglasno doneseni iznosi turističke pristojbe! Za 2027. godinu

Nakon ručkića i na žlicu i 'usuvo' i s kolačima - a Županija za razliku od Grada Splita nije propustila rebalans proračuna pa na stavci za okrjepu vijećnika, stručnih službi pa i medija nije nestalo novaca - Županijska skupština nastavljena je novim žarom.

Klasična (politička) prepucavanja izazvala je točka dnevnog reda o Financijskom planu Savjeta mladih SDŽ, dok je 19. točka, Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2027. godinu donijela konkretne argumente...

"Do 40 posto je, barem u Baškoj Vodi, a vjerujem i drugdje, tih 'crnih' iznajmljivača koji ne prijavljuju svoje goste. A ogroman problem nam stvaraju, koji se multiplicira jer ne plaćaju ni onih osnovnih 60 eura po krevetu paušala, a ni sva ostala davanja pa čak i ako im treba hitna zdravstvena usluga... Mi kao Županija nemamo neki način da ih sankcioniramo, znam, Državni inspektorat mora doći 15 puta, da bi 15 puta konstatirao kako su to 'prijatelji' vlasnika apartmana, e da bi ga tek 16. put mogao kazniti...", iznio je dio problema s do kraja nedefiniranim porezima Matejas Jozipović (Nezavisna lista mladih).

"Možda više turizma nije ono što nam treba, možda bi se više trebali orijentirati na zaštitu djelatnosti koje stradavaju od turizma. I ponekad ministarstva i ne znaju točno što treba izmijeniti u zakonskim rješenjima, možda bi trebalo biti više inicijative sa županijske i lokalne razine, gdje se jasno vide neki problemi", između ostalog je s govornice poručio Ante Renić (Direkt), da bi ta točka dnevnog reda prošla s 35 glasova ZA te samo jednim PROTIV.