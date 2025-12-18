Aktualac, zasad, razočarao: pitanja nabacuju samo vladajući pa su puna (samo)hvale

Nastavljena je sjednica 'aktualcem', idućih sat i pol vremena predviđeno je za razna pitanja svih vijećnika. Obično u tih 90-ak minuta bude značajnog 'roštiljana' vladajućih, no začudo, danas se očigledno opozicija priprema za nešto kasniji 'udar' jer je krenulo 'pitanjima' HDZ-ovaca.

Vijećnici vladajuće većine nabacivali su naravno lijepa i dobrodošla pitanja puna (samo)hvale.

Tekst se nastavlja nakon oglasa