Županijska skupština počela 'vatreno': Sanader skinuo Baukovu točku dnevnog reda, izazvalo je to žestoku raspravu

Debelo preko pedeset točaka dnevnog reda posložilo se na 5. sjednici Županijske skupštine, ali naizgled su redom u pitanju tehničke odluke. I dobro, službeno ih je 31. ali par njih ima slovne oznake do 't', tako da...

Red očitovanja na ponudu prava prvokupa, red suglasnosti za školske odluke, red koncesija, tako da bi trebalo biti za svakoga ponešto. Rasprava se naravno uvijek može 'zakuhati', pa je tako odmah i krenulo najranije.

Rasprava o dnevnom redu započela je izlaskom Ante Sanadera (HDZ) koji je povukao s dnevnoga reda točku o Prijedlogu rezolucije o željezničkom povezivanju Zračne luke Sveti Jerolim. Tu je točku dnevnog reda naime predložio Arsen Bauk (SDP).

Nije bio najzadovoljniji Sanader s njegovom rezolucijom, dok je Bauk pak ustvrdio da Grad Kaštela opstruiraju tu priču, a kako je ta točka dnevnog reda povučena, izazvala je žestoku reakciju vijećnika Bojana Ivoševića (Centar) koji je između ostalog rekao da 'je ovo zatiranje demokracije, da nemaju vladajuci ni common sense, da tako nije radila ni komunistička partija'. Ivošević naime drži da se trebalo prvo raspravljati o dnevnom redu, a tek onda povlačiti pojedine točke dnevnog reda. Pa je prozvao predsjednika Skupštine Matu Šimundića (HDZ) da radi i vodi sve mimo poslovnika. Šimundić mu je odgovorio pozivajući se na stavak 99. prema kojem se trebala prvo obaviti rasprava, a tek onda uvesti promjene dnevnog reda.

Mate Martinić (SDP) je, čini nam se ispravno, pozvao stručne službe da prouče ovaj problem i daju svoje mišljenje.

Ponovno je Sanader replicirao:

- Ne može Ivošević biti šerif u Kaštelima kao što je bio u Splitu, a dobili ste sud građana i odletili ste.

- Ljubičice bijela, kad smo već kod šerifa, tko je šerif u Kaštelima? - replicirala je Gorana Rosandić (Centar) s govornice jasno upućenu opasku Anti Sanaderu.

Na koncu je Matejas Jozipović podsjetio da je intencija zakonodavca bila da i manjina može uvesti neku temu na dnevni red Županijske skupštine, a ne da na ovaj način Sanader izađe za govornicu i jednostavno povuče tu točku dnevnog reda koju traži opozicija, a bez ikakve rasprave.