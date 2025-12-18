Zaštita od požara u županiji: 'Koza i magarac, šta se kaže, najbolja su zaštita!'

"Koza i magarac, šta se kaže, najbolja su prevencija. Ali ljudima je interesantnije graditi u zelenilu, to su dvije krajnosti. Naši vatrogasci odlično obavljaju posao, ali vidite i u medijima kako izgori jedan od većih gradova u Americi, no kod nas je ipak dobra situacija, nije bilo žrtava...", dio je odgovora pročelnika Damira Gabrića na pitanja vijećnika, barem onog dijela vezano za požare poput onog u Pisku. Iako su načelno izvješća oko ovih točaka dnevnog reda vezano za civilnu zaštitu naišla na generalno odobravanje predstavničkog tijela. Pa su prihvaćena jednoglasno, s 38 glasova ZA, svih prisutnih vijećnika.

Ali opet omanji incident. Upozorio je, navodno prijateljski, Ivošević potpredsjednika kako vladajući nemaju vijećnika za kvorum, da pozove vladajuće 's kave'...

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nije se to svidjelo potpredsjedniku Grubišiću koji je upozorio Ivoševića, a onda je oporba napustila sjednicu! Onako, čisto jer može. Dobro, nisu baš svi iz oporbe napustili veliki amfiteatar FESB-a gdje se danas odvija Županijska skupština, ali ionako se brzo motivirala vladajuća većina pa je iduća točka dnevnog reda usvojena bez rasprave s 25 vijećničkih ruku, uz jedan glas protiv i jedan suzdržan.

Vratila se i oporba, mala minijatura za publiku.