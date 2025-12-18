Preko 60 milijuna eura europskog novca za Centar u Lećevici, ali Karepovac još mora trajati!

"Jel' istina da će Karepovac otvoren do 2026.?", stanje sa zbrinjavanjem otpada zanimalo je vijećnicu Viki Puharić (SDP) iz Makarske.

"Jučer smo dobili preko 60 milijuna EU sredstava za Centar u Lećevici, a ukupno 70 mil eura. Na marginama tog sastanka u Vladi bili su predstavnici tri centra za zbrinjavanje otpada. Postoje mjere za poticanje onih koji ne žele prihvatiti tuđi otpad. Da smo dosegnuli razine odvajanja sadašnji kapaciteti bi bili znatno dulji"m kazao je između ostalog dožupan Ante Šošić, dodajući kako Županija tu ima savjetodavnu ulogu, kako je Makarska 'sama sebe matirala u prethodnim vremenima jer je sama brisala deponij otpada iz PP-a'.

"Za Karepovac ne znam koliko može trajati, ali mišljenja sam da će se naći neko rješenje", zaključio je Šošić.

Seriju pitanja oporbe nastavio je Ivošević uz opasku kako se 'nada da ćete i za mene imati spremnu prezentaciju kao odgovor'. Malo je bocnuo vladajuće s već spomenutim brojnim i očigledno očekivanim pitanjima 'prijateljskih' vijećnika. A Ivoševića je zanimalo hoće li zaživjeti projekt Centra za tradicijsku kulturu na bedemu Priuli kojeg su Grad Split i Županija uputili prema Vladi, a već više od dvije godine nisu dobili odgovor. A lokacija bedema Priuli vapi za uređenjem, dodao je.

Vijećnicu Rosandić je pak zanimalo gdje je projekt spajanja stomatološke poliklinike KBC-u te što će biti s djelatnicima.

Pročelnica po ovlaštenju za resor Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Helena Bandalović detaljno je odgovorila kako je na snazi 'sinergijsko djelovanje'.

"Potpisani su određeni memorandumi u tom smjeru, želja je i uprave bolnice i stomatološke poliklinike da dođe do spajanja, a čeka se dokumentacija kako bi se etažno vlasništvo 'starog rodilišta' riješilo... Ostaje ista svrha, ista namjena, čak će doći do povećanja standarda stomatološke zdravstvene zaštite za naše ljude", naglasila je pročelnica Bandalović.

Tako je priveden 'aktualac' kraju, a objedinjene su prve točke dnevnog reda (vezano za civilnu zaštitu) izvjestitelja Damira Gabrića, pročelnika Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava.