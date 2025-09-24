FOTOGALERIJA Kolaps na prometnicama u Splitu. Ne rade brojni semafori, velika je gužva: "Nervozni su svi..."

Jako nevrijeme i obilna kiša pogodili su Split i veći dio Dalmacije, uzrokujući velike probleme u prometu. Na gradskim ulicama stvorile su se velike gužve, a vozači su već neko duže vrijeme zarobljeni u kolonama. Situaciju dodatno otežava činjenica da u Splitu ne radi nekoliko ključnih semafora, što stvara potpuni prometni kaos na raskrižjima.

"Nervozni su svi, vozači trube i stvaraju se čepovi", kaže jedan od vozača, dodajući kako se kolone protežu kilometrima.

"Najgore je na raskrižjima gdje nema policije da usmjeri promet", ističe drugi, smatrajući da bi hitna intervencija prometnih redara ili policije barem djelomično smanjila gužve.

Prema dojavama građana, u nekim dijelovima grada zabilježene su i poplavljene prometnice, zbog čega su pojedine ceste neprohodne.

Očekuje se da će se stanje smiriti tek nakon što se vremenske prilike poboljšaju i semafori ponovno prorade.