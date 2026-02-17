FOTO I VIDEO Pogledajte ovogodišnje splitske maske. Građani su bili vrlo kreativni

Pokladni program u Splitu je završen, a večer se nakon 22 sata nastavlja u znaku završnog niza zabava i pokladnog koncerta. Večeras je u sklopu završne ceremonije spaljen Krnje "Društvene mreže", a cijeli "obred" održan je na Gatu svetog Nikole u Splitu.

Na Prokurativama je u tijeku pokladni koncertni završetak: nastupa Vojko V (21:20 – 22:40), a potom do kraja večeri atmosferu drži DJ Škvorc (22:40 – 00:00).

Na Voćnom trgu party ulazi u noćni ritam uz UC ekipu: slijede Miro / UC (22:00 – 23:00) te zatim DJ Jock / Intec (23:00 – 00:00), uz VJ Fox vizualni show.

Na Peškariji se program nastavlja plesno do ponoći – nakon 22:15 traje drugi blok Duple & Sola (21:00 – 00:00).

"Ispod Ure" prelazi u Open mic dio večeri: Open mic (22:00 – 00:00).

Za one koji žele produžiti pokladni đir i nakon ponoći, najavljeni su i after partyji: službeni after kreće u 00:00 u Clubu 305 (00:00 – 05:00) uz UC TAKE OVER (Cid. Pusiš, El Commando), dok se u Kauriju održava Maskenbal (23:00 – 03:00).

Donosimo i fotografije maski iz centra Splita, kao i trenutak kada je Krnje spaljen.