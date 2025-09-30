DORH objavio detalje stravične svadbe u Šibeniku: "38-godišnjak je donio veću količinu baklji i sigurnosnih raketa..."

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku je, po primitku kaznene prijave Policijske uprave Šibensko-kninske, Službe kriminalističke policije, provelo dokaznu radnju ispitivanja prvookrivljenog državljanina Republike Hrvatske (1973.), nakon čega je protiv njega te protiv drugookrivljenog hrvatskog državljanina (1987.) donijelo rješenje o provođenju istrage zbog osnovane sumnje da je prvookrivljenik počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a drugookrivljenik kazneno djelo protiv opće sigurnosti poticanjem.

Postoji osnovana sumnja da su 27. rujna 2025. u Šibeniku, okrivljenici kao gosti prisustvovali na vjenčanju na kojem se okupio velik broj osoba, kojom prilikom je drugookrivljeni 38-godišnjak donio veću količinu baklji i sigurnosnih raketa, s namjerom korištenja, pri čemu je u jednom trenutku jednu signalnu raketu dao prvookrivljenom 52-godišnjaku da je aktivira, iako svjestan da ovaj nije osposobljen za rukovanje tim sredstvom i da s njim može izazvati opasnost za živote i tijela okupljenih gostiju.

Osnovano se sumnja da je potom prvookrivljenik, iako svjestan da nije osposobljen za rukovanje signalnom raketom, niti s tim zna rukovati, signalnu raketu aktivirao, uslijed čega je došlo do eksplozije u kojoj je naboj signalne rakete pogodio metalni stupić od koga se odbio do gošće na vjenčanju i pogodio je u potiljak glave pri čemu je zadobila ozljedu glave od koje je, unatoč ukazanoj liječničkoj pomoći, preminula u bolnici.