Slavlje završilo tragedijom: Signalnu raketu u Šibeniku ispalio mladoženjin stric?

U Dalmaciji su se u samo jednom danu dogodila dva ozbiljna incidenta povezana s ispaljivanjem signalnih raketa na svadbenim slavljima - jedan u Makarskoj i drugi, s tragičnim ishodom, u Šibeniku.

Prvi slučaj zabilježen je jučer oko 18 sati na Kačićevu trgu u Makarskoj, ispred katedrale. Kako je priopćila policija, tijekom vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je pogodila gošću. Žena je zadobila tešku tjelesnu ozljedu, pružena joj je liječnička pomoć te je hospitalizirana. O događaju je obaviješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid, a policija provodi daljnje kriminalističko istraživanje, piše Index.

Signalnu raketu u Šibeniku ispalio mladoženjin stric

Samo sat vremena kasnije, oko 19 sati, dogodila se tragedija u Šibeniku. U Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u blizini katedrale sv. Jakova, tijekom svadbenog slavlja ispaljena je signalna raketa koja je teško ozlijedila ženu. Prevezena je u Opću bolnicu Šibenik, no unatoč naporima liječnika, preminula je od zadobivenih ozljeda glave.

Iz šibenske policije potvrđeno je da je jedna osoba privedena i da je u tijeku kriminalistička obrada. Glasnogovornica policije Sanja Baljkas ranije je izjavila da je ozlijeđena žena prevezena u bolnicu, no policija je ubrzo nakon toga potvrdila da je preminula.

Naknadno je potvrđeno da je uhićen 52-godišnji muškarac te da je protiv njega pokrenuto kriminalističko istraživanje. Index neslužbeno doznaje kako je riječ o mladoženjinu stricu.