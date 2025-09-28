TRAGEDIJA U DALMACIJI Jedna žena teško ozlijeđena, druga preminula od pirotehnike. Božinović: "Teško mi je ovo razumjeti"

Nakon dva incidenta u Makarskoj i Šibeniku u kojima su tijekom svadbenih slavlja ispaljene signalne rakete pogodile dvije žene, od kojih je jedna izgubila život, oglasio se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Božinović: Teško mi je ovo razumjeti

"Radi se o teškoj zlouporabi i kršenju zakona te neovlaštenoj uporabi od strane odrasle osobe. Signalna raketa ima dozvolu za korištenje, ali samo u posebnim okolnostima, primjerice za spašavanje na moru", rekao je ministar koji je izrazio sućut obitelji poginule žene, prenosi Index.

Podsjetio je da je ovakvih situacija već bilo. "Interventna policija je u Splitsko-dalmatinskoj županiji intervenirala na svadbi i potom je javno prozvana. A sada se traži pojačana represija. Nećemo valjda raditi detekciju na svakoj svadbi. Teško mi je ovo razumjeti", izjavio je Božinović.

Dodao je kako je MUP već inicirao da se postroži europska direktiva o pirotehnici, jer na tržištu cirkuliraju proizvodi koji nisu sigurni. "Signalnim raketama nije mjesto na vjenčanjima i odrasli takvim ponašanjem šalju lošu poruku", poručio je Božinović koji je dodao da počinitelju u Šibeniku prijeti i do 15 godina zatvora.