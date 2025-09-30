Evo kako se dogodila tragedija u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

U tišini pale nekoliko svijeća, neki ostavljaju i cvijeće. Uz molitvu stanu na trenutak pod šibensku katedralu, a onda se u suzama udaljavaju. Tako su se jučer obitelj, prijatelji i susjedi oprostili od Antonije Đ. (35) iz Brodarice, koja je poginula nakon što ju je na svadbenom slavlju u glavu pogodila signalna raketa.

Ta subota trebala je biti dan pun veselja, vjenčanje mladog bračnog para. Antonia je bila jedna od uzvanica na bratićevoj svadbi. Tijekom slavlja je B. C. (52) iz Zagreba, mladoženjin stric, aktivirao signalnu raketu. Veselje je u sekundi postalo tragedija.

Kako doznaju 24sata, muškarac je ispalio brodsku signalnu raketu u kamenu podlogu. Međutim, ona je pogodila metalni stupić i u zatiljak pogodila nesretnu Antoniju. Ostala je ležati u lokvi krvi. Odmah je stigla Hitna pomoć, prevezli su je u Opću bolnicu u Šibeniku. Liječnici su se satima borili za njen život, ali nažalost, neuspješno. Od ozljede je preminula.

- Sve se odigralo na rivi, na travnjaku, tu točno u podnožju katedrale, naočigled njenih najbližih: supruga, roditelja..., koji su sve vidjeli. Znate kako je to, uvijek na takvim slavljima ima baklji, raketa, vatrometa.

Spremalo se i ovdje takvo slavlje, ali, nažalost, u jednom trenutku se to dogodilo. Nastao je muk. Odmah smo znali da nije dobro - izjavio nam je jedan od sudionika tragične svadbe.

Kako doznajemo, odmah nakon intervencije Hitne pomoći ustanovili su da je riječ o teškim ozljedama. Nakon dolaska u bolnicu nesretna Antonia već je bila bez svijesti.

- Ne pamtimo ovakav slučaj - rekla je kratko Ivana Skorić, ravnateljica Opće bolnice Šibenik, te dodala kako obitelji izražava najdublju sućut.

Kako doznaju 24sata, obdukcija je pokazala da je uzrok smrti strijelna rana glave. Policija je odmah uhitila muškarca koji je ispalio brodsku signalnu raketu. Kako doznajemo, njemu su utvrdili i kako je imao 0,42 promila alkohola u krvi. Njega policija sumnjiči za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti s posljedicom smrti. Zbog toga mu prijeti i kazna zatvora između 3 i 15 godina. Objavili su kako je nestručno rukovao i na pogrešan način aktivirao signalnu raketu.

Šibensko-kninska policija je u nedjelju objavila i da su uhitili još jednog muškarca. Kako doznaju 24sata, riječ je o V. Đ. (38), također iz Brodarice. On je i nabavio kobnu signalnu raketu, koju je dao u ruke starijemu muškarcu. On je policiji i dragovoljno predao još dvije signalne rakete, tri ručne bengalke i tri komada dimnih signala. Njega policija tereti za pomaganje u činjenju kaznenog djela.

Dva dana od tragičnog incidenta Šibenik je i dalje u šoku. Tek rijetki žele govoriti o slučaju. Kažu samo kako poznaju nesretnu ženu i da je cijela ova priča za njih pretužna. Isto govore i u Brodarici, odakle je nesretna Antonia.