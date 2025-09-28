Liječnici o tragediji na svadbi: "Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede"

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život.

Poziv je Hitna služba dobila u ranim večernjim satima i odmah se po izlasku na intervenciju ustanovilo da se radi o teškim tjelesnim ozljedama, piše 24sata.

Već tada nije bila pri svijesti, a svi liječnici kao i medicinske sestre su učinili sve što se moglo da joj se život spasi. Borba je trajala sat vremena, no unatoč svim naporima ishod je bio smrt. Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede, ali, što se točno dogodilo, konačan sud će dati obducent, rekla je Ivana Skorić, ravnateljica Opće bolnice Šibenik.

Podsjetimo, u subotu u Šibeniku tijekom svadbene svečanosti kraj katedrale, ženu je pogodila signalna raketa, nakon čega je preminula. Kako Jutarnji piše, radi se o 34-godišnjoj A.Đ., sestrični mladoženje.

Šibenska policija privela je 52-godišnjeg muškarca, a Index neslužbeno doznaje da se radi o mladoženjinom stricu. Sve se istražuje i čekaju se rezultati pretresa, ali i obdukcije preminule žene.