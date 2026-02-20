Close Menu

Dabro: "Jesam li ikada promašio? Nemam se zašto ispričati"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro stigao je u Sabor, gdje će se glasati o povjerenju kandidatu za ministra Alenu Ružiću, piše N1.

Dabro objavio mejl koji je dobio od voditelja Otvorenog

I dalje ne vidi grešku u svojem pjevanju i stavovima.

Dabro: "Otići ću iz Sabora ako se zabrani crvena zvijezda"

"Jesam ikada promašio?"

Na pitanje je li promašio s Hrvatskim šumama, rekao je da to nije tema i odbio odgovoriti, ali napomenuo je da isprike za posljednji incident neće biti.

Oglasio se Dabro. Ovo je objavio na društvenim mrežama

"Nemam se zašto ispričati, ništa nije sporno, možda vama jest."

Promjena Ustava?

"Nitko nije ništa rekao protiv ZAVNOH-a i antifašističkih vrijednosti nego protiv komunističkih zločina i totalitarizma. Možda to jest problem nekome od vas (novinara, op.a.). Pogledajte kako su to napravile neke druge zemlje i zabranile komunistički totalitarizam. Uostalom, vidjet ćete sve, moram ići raditi", kazao je Dabro i odjurio u saborsku klupu

