Dabro: "Jesam li ikada promašio? Nemam se zašto ispričati"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro stigao je u Sabor, gdje će se glasati o povjerenju kandidatu za ministra Alenu Ružiću, piše N1.

I dalje ne vidi grešku u svojem pjevanju i stavovima.

"Jesam ikada promašio?"

Na pitanje je li promašio s Hrvatskim šumama, rekao je da to nije tema i odbio odgovoriti, ali napomenuo je da isprike za posljednji incident neće biti.

"Nemam se zašto ispričati, ništa nije sporno, možda vama jest."

Promjena Ustava?

"Nitko nije ništa rekao protiv ZAVNOH-a i antifašističkih vrijednosti nego protiv komunističkih zločina i totalitarizma. Možda to jest problem nekome od vas (novinara, op.a.). Pogledajte kako su to napravile neke druge zemlje i zabranile komunistički totalitarizam. Uostalom, vidjet ćete sve, moram ići raditi", kazao je Dabro i odjurio u saborsku klupu