Dabro: "Jesam li ikada promašio? Nemam se zašto ispričati"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro stigao je u Sabor, gdje će se glasati o povjerenju kandidatu za ministra Alenu Ružiću, piše N1.
I dalje ne vidi grešku u svojem pjevanju i stavovima.
"Jesam ikada promašio?"
Na pitanje je li promašio s Hrvatskim šumama, rekao je da to nije tema i odbio odgovoriti, ali napomenuo je da isprike za posljednji incident neće biti.
"Nemam se zašto ispričati, ništa nije sporno, možda vama jest."
Promjena Ustava?
"Nitko nije ništa rekao protiv ZAVNOH-a i antifašističkih vrijednosti nego protiv komunističkih zločina i totalitarizma. Možda to jest problem nekome od vas (novinara, op.a.). Pogledajte kako su to napravile neke druge zemlje i zabranile komunistički totalitarizam. Uostalom, vidjet ćete sve, moram ići raditi", kazao je Dabro i odjurio u saborsku klupu