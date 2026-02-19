Dabro: "Otići ću iz Sabora ako se zabrani crvena zvijezda"

Klub zastupnika Domovinskog pokreta sazvao je za danas u 10 sati konferenciju za medije u Hrvatskom saboru na kojoj će o „unutarnjopolitičkim aktualnostima“ govoriti zastupnik Josip Dabro.

Konferencija dolazi nakon što su se u nedjelju pojavile snimke na kojima Dabro pjeva o ustaškom poglavniku Anti Paveliću, što je izazvalo snažne političke reakcije. Član vladajuće koalicije i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u srijedu je u programu N1 poručio da Dabro ne može ostati dio parlamentarne većine te je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana za „resetiranje ili preslagivanje“ većine.

Hrebak je pritom Dabru nazvao „glupim desničarom“ te uvjetovao ostanak HSLS-a u koaliciji njegovim odlaskom iz Sabora.

Dabro je na to odgovorio kako ne želi da njegova osoba bude prepreka funkcioniranju parlamentarne većine.

"Gospodin Hrebak je javno uvjetovao ostanak u koaliciji mojim odlaskom iz Sabora. Problem je, kažu, samo u jednoj osobi – Josipu Dabri. Kad Dabre ne bude u Saboru, onda će biti sve kao po loju i oni ostaju u koaliciji. Ja ne želim da njihova stranka bude moj talac i da njihov doprinos razvoju Hrvatske padne zbog mene“, rekao je.

Poručio je da je spreman napustiti Sabor, ali pod uvjetom da se u idućih 39 dana donese zakon kojim bi se izričito zabranili komunistički simboli i slogani te javna afirmacija istaknutih komunista.

"Zabranimo crvenu zvijezdu petokraku pod kojom je razaran Vukovar i drugi hrvatski gradovi. Zabranimo ‘Smrt fašizmu – sloboda narodu’. Zabranimo sve simbole totalitarnih režima – komunizma, nacizma i srpske imperijalističke politike – i mene više nema u Saboru“, poručio je Dabro.