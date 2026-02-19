Dabro objavio mejl koji je dobio od voditelja Otvorenog

Voditelj i urednik HRT-ove emisije Otvoreno Mislav Togonal sinoć je Josipu Dabri poslao tekst demantija koji će biti pročitan u prvoj sljedećoj emisiji. To proizlazi iz e-maila koji je saborski zastupnik Domovinskog pokreta objavio na Facebooku.

U poruci upućenoj Dabri Togonal navodi da demantij šalje „slijedom našeg telefonskog razgovora“ te potvrđuje da će biti emitiran u idućoj emisiji.

Ispravak navoda o dolasku iz Srbije

U tekstu demantija stoji da je u emisiji netočno rečeno kako je Josip Dabro 1993. godine došao iz Srbije u Hrvatsku.

„U sinoćnoj emisiji Otvoreno netočno je rečeno da je Josip Dabro 1993. godine došao iz Srbije u Hrvatsku. Josip Dabro rođen je u Beogradu 1983. godine jer je njegova majka zbog komplikacija u trudnoći bila hospitalizirana u Vojnomedicinskoj akademiji. Deset dana nakon rođenja vraća se u roditeljski dom u Odžaku u Bosni i Hercegovini. Nakon pada Odžaka 1992. godine dolazi u Otok kod Vinkovaca, gdje živi do danas. Otac Josipa Dabre, Pavo Dabro, bio je hrvatski branitelj od 1992. godine do kraja Domovinskog rata“, navodi se u demantiju.

Togonal je u e-mailu uputio i ispriku zbog, kako navodi, „netočne informacije iz neprovjerenih izvora“ koju je iznio tijekom emisije, istaknuvši da je do toga došlo u žaru rasprave.

Rasprava o slučaju koji je uzdrmao većinu

U sinoćnjoj emisiji sudjelovali su predstavnici više političkih stranaka, a raspravljalo se o slučaju pjevanja Josipa Dabre, koji je izazvao političke reakcije i potrese unutar vladajuće većine.